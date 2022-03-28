Facebook Gameroom, Facebook oyunları web tarayıcınızı açmadan oynamanıza izin veriyor.

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Facebook Gameroom, Facebook üzerinden ücretsiz oynanabilen oyunları bir araya getiriyor. Candy Crush Saga, Texas HoldEm Poker, 8 Ball Pool, Farmville ve daha nice oyunu web tarayıcınızı açmadan oynayabiliyorsunuz. Milyonlarca Facebook kullanıcısı günümüzde birbirinden farklı oyunları oynamaya devam ederken, oyunlara gelen güncellemelerde yepyeni içerikleri karşımıza çıkarmaya devam ediyor.

Ücretsiz ve güvenli içeriklere ev sahipliği yapan platform, farklı dil seçeneklerinin yanı sıra sürekli oyun sayısınıda artırmaya devam ediyor.

Facebook Gameroom Özellikleri

Ücretsiz,

Güvenli,

Birbirinden farklı oyunlar,

Eğlenceli zaman geçirme,

Farklı dil seçenekleri,

Facebook oyunlarını tek bir yerde toplayan Gameroom’un ana ekranı tavsiye edilen popüler oyunlar, yeni çıkan oyunlardan oluşuyor. Ayrıca spor, masa, bulmaca, arcade, macera gibi farklı türde oyunlar listeleniyor. Vitrinden Facebook üzerinden oynanan oyunlara hızlı bakış yapmanın yanı sıra kategori bazlı ve özel olarak arama yapıp oynamak istediğiniz oyuna daha çabuk ulaşma, indirip oynama şansına sahipsiniz.

Facebook hesabınıza giriş yaparak kullanabildiğiniz Gameroom’da oyun oynarken sohbet etme, arkadaşlarınızdan gelen oyun bildirimlerini takip etme şansınız da oluyor.

Facebook Gameroom İndir

PC başında Facebook oyunlarıyla vakit geçiren biriyseniz, Facebook Gameroom uygulamasını indirmelisiniz. Birbirinden farklı oyunlara ev sahipliği yapan Facebook Gameroom farklı dil seçeneklerine de sahip. Her kesimden oyuncuya hitap eden onlarca farklı oyun, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam edilirken, kullanıcılarda eğlenceli anlar yaşıyorlar. Milyonlarca Facebook kullanıcısı oyun platformu üzerinde eğlenceli anlar geçirmeye devam ediyorlar.