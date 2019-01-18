Facebook, Yüzlerce Çalışanını AR Gözlük Ekibine Kaydırdı

Geçtiğimiz yılın ekim ayında, artırılmış gerçeklik (AR) gözlükleri üzerine çalıştığını doğrulayan Facebook, yüzlerce çalışanını yeni donanım ürününe yönelik kurduğu bölüme kaydırdı.

2014 yılında Amerikalı sanal gerçeklik şirketi Oculus’u satın alan sosyal medya devi, artırılmış gerçeklik alanına yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, 2016 yılında düzenlenen F8 konferansında şirketin VR üzerinde yaptığı çalışmaların AR’a yönlendirileceğini açıklamıştı.

Ekim 2018'de ise Facebook’un Artırılmış Gerçeklik Yöneticisi Ficus Kirkpatrick, şirketin artırılmış gerçeklik gözlükleri geliştirdiğini doğrulamıştı. Bu hamle aynı zamanda, AR pazarındaki şirketler arasında tomurcuklanan bir savaşın da ipuçlarını vermişti.

Facebook, HoloLens ile pazarın büyük bölümünü kontrol eden Microsoft ve Magic Leap gibi zorlu rakiplerle mücadele etmek zorunda kalacak.

Facebook'un AR gözlükleri henüz piyasaya sürülmemiş olsa da, merakla beklenen üründen yeni haberler gelmeye devam ediyor. AR odaklı büyük bir yeniden yapılanmaya giden sosyal medya devi, Facebook Reality Labs’teki binlerce çalışanını artırılmış gerçeklik bölümüne kaydırdı.

Şirketin ilk olarak hangi artırılmış gerçeklik ürününü piyasaya süreceği ile ilgili soru işaretleri devam ediyor. Facebook, 2017’deki F8 konferansında AR gözlük konseptini tanıtmıştı. Yeni raporlar, söz konusu gözlüklerin Magic Leap ve Microsoft’un AR gözlüklerinin aksine, normal bir gözlük boyutunda olacağını gösteriyor.

Böyle bir tasarım, kullanıcıların AR teknolojisini benimsemelerini sağlamak için anahtar görevi görebilir. Bununla birlikte ürünün potansiyel fiyatı ve çıkış tarihi hakkındaki detaylar henüz belli değil; ancak ilerleyen aylarda daha fazla bilgiye sahip olacağımızı tahmin ediyoruz.