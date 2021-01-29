Mark Zuckerberg: Facebook’un En Büyük Rakibi Apple!

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, çarşamba günü üç aylık kazanç görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada Apple’ın Facebook’un en büyük rakibi haline geldiğini söyledi. Şirketin CEO’su aynı zamanda eleştiri oklarının hedefine Apple’ın hizmetlerini de getirdi.

Zuckerberg, Facebook’un En Büyük Rakibi Olarak Apple’ı Gösterdi

Facebook CEO’su Zuckerberg, konu hakkında yaptığı açıklamada Facebook’un uzun bir zamandır eleştirilerin odak noktası halinde olan anlık mesajlaşma uygulamalarına değindi ve gizlilik politikaları hakkında övgüler dile getirdi. Zuckerberg, Apple’ın iMessage uygulamasında Facebook’un WhatsApp’ından daha az mahremiyetin söz konusu olduğunu belirterek Apple’ın gizlilik vaatleri ile insanları yanılttığına işaret etti.

Zuckerberg söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Mahremiyet konusunda büyük bir çoğunlukla insanları yanıltma amacı taşıyan iddialarda bulunan birçok rakibimiz bulunuyor. Apple kısa bir süre önce insanların sohbet gizliliği ve güvenliği yerine büyük bir çoğunlukla uygulamaların topladığı meta verilere odaklanan bir güncelleme yayımladı ancak iMessage, siz devre dışı bırakmadığınız sürece mesajlarınızın uçtan uca şifrelenmiş hallerini varsayılan olarak saklıyor.”

Facebook, Apple’ın uygulamaların kullandığı veriler için aldığı kararla birlikte küçük işletmeleri Apple’ın kararına karşı gelmeye davet etmek için onlara bir e-posta göndermiş ve e-postada şu ifadelere yer vermişti:

“Apple’ın App Store’daki tüm uygulamaların App Tracking Transparency kararına uygun olarak iOS 14 kullanıcılarına izleme politikasını gösterme gereksinimi, mobil ve web üzerinden reklam veren işletmelerin kitle hedeflemesinde ve kampanya etkinliğinde büyük etkilere sahip olacaktır. Apple’ın yaptığı değişiklikler onlara fayda sağlarken sektöre ve her büyüklükten işletmenin kendilerini verimli bir şekilde pazarlamasına ve kişiselleştirilmiş reklamcılık yolu ile büyüme çabalarına zarar verecektir. Kişiselleştirilmiş reklamlar ile kullanıcı gizliliğinin bir arada var olabileceğine inanıyoruz.”

Şirket daha sonra bununla sınırlı kalmadı ve gazetelere tam sayfa reklam vererek Apple’ın kararına dikkat çekmek için büyük bir kampanyanın altına imza attı. Zuckerberg, çarşamba günü yaptığı açıklamada Apple’ın giderek daha büyük bir rakibe dönüştüğünü vurgulamak istediğini de sözlerine ekledi.

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