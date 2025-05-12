Fallout Dizisinin Kaç Sezon Süreceği Belli Oldu

Video oyunu uyarlaması popüler dizi Fallout'un 2. sezonu merakla beklenirken önemli bir açıklama yapıldı. Bu açıklama ile birlikte dizinin kaç sezon süreceği belli oldu. Peki, Fallout'ta toplamda kaç sezon olacak?

Fallout Dizisi Kaç Sezon Sürecek?

Fallout dizisinde Maximus karakterini canlandıran Aaron Moten, Comic Con Liverpool'da önemli bilgiler paylaştı. Moten, dizinin 5 veya 6 sezon süreceğini belirtti. Bu da dizinin yıllarca devam edeceğini gösteriyor.

Fallout Dizisi Türkçe Alt Yazılı Fragman

Fallout Dizisi 2. Sezon Oyuncuları ve Karakterleri

Ella Purnell (Lucy MacLean)

(Lucy MacLean) Aaron Moten ( Maximus)

Maximus) Walton Goggins (Cooper Howard)

(Cooper Howard) Sarita Choudhury (Moldaver)

(Moldaver) Kyle MacLachlan (Hank MacLean)

(Hank MacLean) Frances Turner (Barb)

(Barb) Moisés Arias (Norm MacLean)

Fallout dizisi 2. sezon oyuncuları arasında Ella Purnell, Walton Goggins, Aaron Moten, Kyle MacLachlan ve daha pek çok ismin yer alması bekleniyor. Yeni sezon oyuncu kadrosu hakkında henüz resmî açıklama yapılmadı. Dolayısıyla bu liste değişebilir.

Fallout Dizisi Konusu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angelas şehrinde insanlar, nükleer savaşın ardından mutantlardan, radyasyondan ve kötü niyetli kişilerden korunmak için yer altı sığınaklarında yaşamak zorunda kalır. Bu sığınaklar Vault olarak isimlendirilir.

Fallout Dizisi Nereden ve Nasıl İzlenir?

Fallout dizisini Amazon Prime Video isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz. Amazon Prime aboneliği alarak platformun kütüphanesinde yer alan içeriklere ulaşabilirsiniz.