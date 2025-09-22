Far Cry Serisinin Efsane Oyununda Dev İndirim! Fırsatı Kaçırmayın

Far Cry serisini severek oynayan herkesin favorisi hâline gelen oyun için büyük kampanya başladı. Bu indirimle beraber Far Cry 4'ün fiyatı inanılmaz düştü. Daha önce oynamayan ve oyunu bir kez daha oynamak isteyenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken fırsat sadece sınırlı bir süreliğine geçerli.

Far Cry 4'ün Fiyatı Düştü

Far Cry 4, Steam'de yüzde 85 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı, 23.99 dolardan (992,20 TL) 3.59 dolara (148,48 TL) düştü. Buna ek olarak Gold sürümü için de indirim yapıldı. Gold sürümünün fiyatı, yüzde 80 indirim sayesinde 47.99 dolardan (1984,81 TL) 9.59 dolara (396,63 TL) geriledi.

Satın almayı düşünenler için Valley of the Yetis, Overrun ve Escape From Durgesh Prison dâhil oyunun tüm içeriklerinde de indirim mevcut. Yüzde 70 oranındaki indirim sayesinde Far Cry 4'ü oynadıktan sonra ek içeriklerin keyfini çıkarabilirsiniz. Bunların fiyatı ise şu şekilde:

Valley of the Yetis: 3.59 dolar (148,48 TL)

3.59 dolar (148,48 TL) Overrun: 1.19 dolar (49,22 TL)

1.19 dolar (49,22 TL) Hurk Deluxe Pack: 1.79 dolar (74,03)

1.79 dolar (74,03) Escape From Durgesh Prison: 2.39 dolar (98,85 TL)

2.39 dolar (98,85 TL) Season Pass: 7.19 dolar (297,37 TL)

Valley of the Yetis'te bir helikopter kazasından sonra aletler bulup hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da keşif yapmanız gerekiyor. Overrun, dört yeni PvP haritası getiriyor. Her haritada ele geçirilebilecek üç farklı bölge bulunuyor. Oyuncular, bölgelerin rakip takımlar tarafından ele geçirilmesini engellerken kendileri de bölgenin sahibi olmak için mücadele veriyor.

Hurk Deluxe Pack, beş yeni görev ve silahla beraber geliyor. Hurk'u hapisten kurtarma, Kanlı Yakut'u ele geçirme de dahil olmak üzere çeşitli görevlerle oyunu daha eğlenceli hâle getirebilirsiniz. Ayrıca Sandman 1911 tabancası da dahil olmak üzere bazı silahları deneyebilirsiniz.

Escape From Durgesh Prison'da başka bir esirle birlikte hapishaneye götürülüyorsunuz. Buradan kaçmalı ve düşman topraklarında hayatta kalmalısınız. Season Pack ise size sadece bununla erişilebilen özel bir görev sunuyor. Ayrıca şimdiye kadarki tüm içeriklere sahip oluyorsunuz. Eğer hepsi ilginizi çekiyorsa Season Pack'i satın alabilirsiniz.

Oyunun kendisi ve ek içerikler için yapılan indirim 29 Eylül'de sona erecek. O zamana kadar indirimden faydalanırsanız büyük ölçüde tasarruf etmiş olacaksınız. Far Cry serisini seviyorsanız ve bu oyun sizin için önemli bir yere sahipse fırsatı kesinlikle kaçırmayın.