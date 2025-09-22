The Elder Scrolls 6'nın çıkış tarihi sızdırıldı. Bununla birlikte en çok merak edilen sorulardan biri de yanıt buldu. Bilindiği üzere Bethesda'nın yeni oyununu duyurmasının üzerinden bu yana oldukça uzun bir zaman geçmiş ancak ne zaman çıkacağına dair bir açıklamada bunulmamıştı. Bu sızıntı ise önümüzde ne kadar zaman olduğuna dair daha net bir fikir sunuyor.

The Elder Scrolls 6 Ne Zaman Çıkacak?

Oyunlarla ilgili sızıntıları ile tanınan eXtas1s tarafından aktarılan yeni bilgilere göre The Elder Scrolls 6, 2027'nin sonlarına doğru piyasaya sürülecek. İddiasını şirket içi bir kaynağa dayandırmasa da topladığı bilgilere güvenerek bunun en mantıklı çıkış tarihi olduğunu belirtti.

Oyun, ilk olarak Haziran 2018'de duyurulmuştu. O zamandan bu yana Bethesda'dan birçok yeni oyun geldi ancak The Elder Scrolls 6'nın geliştirme sürecinin hangi aşamasında olunduğu konusunda soru işaretlerini gideren bir açıklama yapmadı. Bu nedenle oyunun geliştirme sürecinin ne kadar ilerlediğine dair elimizde kesin bir bilgi bulunmuyor. Bu da oyunun en azından şimdilik hazır olmadığını gösteriyor.

eXtas1s'in geçmişte oyun sızıntıları konusunda güvenilir isim hâline gelmesini sağlayan birçok sızıntısı bulunuyor. Bu çıkış tarihi doğru olsa dahi Bethesda'nın planlarında her an değişiklik olabileceğini unutmamak gerekiyor. Oyun 2027 yılında piyasaya sürülecek olsa bile geliştirme sürecinde beklenmedik bir gelişme ile tarih daha da ileriye çekilebilir.

Bu sessizlik normalde oyuncuların bir oyuna olan ilgisini söndürmesi için oldukça yeterli bir süre olabilir ancak The Elder Scrolls Online sayesinde seriye olan ilgi ilk günkü gibi yüksek olmaya devam ediyor. Ayrıca serinin önceki oyunlarının sunduğu inanılmaz dünyalar da hayranları bu seriye eşi benzeri görülmemiş bir şekilde bağladı.

The Elder Scrolls 6'nın 2030 yılında çıksa bile merakla beklenmeye devam edeceği aşikâr ancak önceki açıklamalara bakılırsa Bethesda'nın hiç de böyle bir niyeti yok. Öyle ki The Elder Scrolls oyunlarının geliştirilmesinde kritik rol oynayan Todd Howard'ın daha önce ellerinde olsa oyunu bugün piyasaya sürecekleri yönünde bir açıklaması bulunuyor.