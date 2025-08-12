1911 TL'lik Dev İndirim: Ucuz Far Cry 5 Fırsatını Kaçırmayın!

Far Cry serisini seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Ubisoft tarafından geliştirilen Far Cry 5'in Gold sürümü yüzde 85 oranında indirime girdi. Oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Far Cry 5'in Fiyatı Düştü

Ubisoft mağazasında başlayan kampanya kapsamında çok sayıda oyun indirime girdi. Bunlar arasında Far Cry 5 de bulunuyor. Aksiyon macera ve açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden oyunun iki farklı sürümü indirime girdi.

Yüzde 85 oranında indirime giren Gold sürüm 2.249 TL'den 337,35 TL'ye düştü. Standart sürüm ise 1.499 TL yerine 224,85 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Ubisoft mağazasındaki kampanya 28 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.

Far Cry 5 Nasıl Bir Oyun?

Far Cry 5, aksiyon macera ve açık dünya türlerinde bir oyundur. Amerika Birleşik Devletleri'nin Montana eyaletindeki kurgusal Hope County adlı kasabasında geçen oyunda roketatarlardan tabancalara kadar geniş bir silah yelpazesi mevcut.

Oyunda ATV'ler ve uçaklar adhil çeşitli araçlar bulunuyor. Bu araçlar sayesinde uzak mesafedeki yerlere kolayca seyahat edebiliyoruz. 2018 yılında satışa sunulan yapımda tek oyunculu ve co-op olmak üzere iki farklı mod mevcut. Bu sayede oyunu ister tek başımıza ister arkadaşımızla bilrikte oynayabiliyoruz.

Far Cry 5 Fragmanı

Far Cry 5 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-2400 3.1 GHz / AMD FX-6300 3.5 GHz

Intel Core i5-2400 3.1 GHz / AMD FX-6300 3.5 GHz RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 / AMD R9 270

NVIDIA GeForce GTX 670 / AMD R9 270 DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Far Cry 5'in yüklenebilmesi için en az 40 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Far Cry 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri