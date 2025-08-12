Steam'de Hediyeler Dağıtılıyor! Hemen Alın

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de kısa süre önce 4X Festivali başladı. Yüzde 90'a varan indirim sunan bu festival ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Steam indirimli oyunların yanı sıra ücretsiz hareketli avatar, çıkartma ve avatar çerçevesi de dağıtıyor.

Steam'de Ücretsiz Avatar, Çıkartma ve Avatar Çerçevesi Veriyor

Steam, 4X Festivali'nin temasına uygun "İlerleyen Ordu", isimli hareketli avatar, "Orman Çerçevesi" isimli avatar çerçevesi ve "Kale İnşaatı" isimli hareketli çıkartma sunuyor. Üç öge de başarılı şekilde tasarlanmış. Bunlara aşağıdaki görselden bakabilirsiniz.

Söz konusu ögelere herhangi bir ücret ödemeden sahip olabilirsiniz. Bunun için ilk olarak Steam'i ziyaret edin ve ardından üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda Puan Dükkanı sayfasında yer alan ögelere tıklayarak kütüphaneye ekleyin.

Steam'deki 4X Festivali'nde Öne Çıkan İndirimler

4X Festivali kapsamında 4X strateji türündeki çok sayıda oyun indirime girdi. En iyi sıra tabanlı strateji oyunları arasında yer alan Civilization VI yüzde 90 indirim ile 59,99 dolardan (2.442 TL) 5,99 dolara (243 TL) düştü.

Europa Universalis 4 yüzde 90 oranında indirime girdi. 2013 yılında piyasaya sürülen strateji oyunu 29,99 dolar (1.220 TL) yerine 2,99 dolar (121 TL) fiyat etiektiyle satılmaya başlandı. Victoria 3 ise yüzde 70 indirim ile 8,99 dolara satılıyor. Öne çıkan indirimler şu şekilde: