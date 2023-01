Far Cry 7 Çıkış Tarihi ve Önemli Bilgiler Sızdırıldı

Far Cry 7 çıkış tarihi dahil olmak üzere oldukça önemli bilgiler gün yüzüne çıktı. Peki, dünya çapında oldukça büyük bir popülerlik elde eden serinin yeni oyunu ne zaman piyasaya sürülecek? Ortaya çıkan bilgilere dair ayrıntılar haberimizde.

Crytek tarafından geliştirilen ilk Far Cry oyunu 2004 yılında çıktı. Oyunun büyük beğeni toplaması üzerine 2008 yılında Far Cry 2 satışa sunuldu. Çok fazla sayıda oyuncu tarafından beğenilen serinin altıncı ana oyunu ise 2021 yılında piyasaya sürüldü.

Far Cry 6 piyasaya sürüldükten sonra çoğu kişi, yeni video oyununu beklemeye başladı. 2021 yılından beri sessizliğini koruyan seri ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda oyunun piyasaya sürüleceği tarih ve nerede geçeceği gibi bilgiler sızdırıldı. Peki, Far Cry 7 ne zaman çıkacak?

Far Cry 7 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden biri olan Ubisoft'un iki yeni Far Cry oyunu üzerinde çalıştığı söyleniyor. Tom Henderson'a göre Far Cry 7 ve çok oyunculu moda sahip bir Far Cry oyunu 2025 yılının sonbahar mevsiminde satışa sunulacak.

Her iki oyunun içeriği ile ilgili detaylı bir bilgi mevcut değil. Başlangıçta tek oyunun olması amaçlandığı ancak geliştirme sürecinde oyunun iki ayrı proje hâline getirildiği iddia ediliyor. Çok oyunculu tabanlı oyunun Project Maverick, Far Cry 7'nin ise Project Blackbird kod adına sahip olduğu belirtildi.

Far Cry 7 Nerede Geçecek?

Merak içerisinde beklenen Far Cry 7 isimli video oyununun Alaska'nın vahşi doğasında geçeceği iddia edildi. Ayrıca oyunda kalıcı ölüm ve sırt çantası sistemi gibi özelliklerin yer alacağı da söylentiler arasında. Oyunun hikâyesi ilgili bilgi henüz bilgi mevcut değil.