Far Cry Dizisi Geliyor! Detaylar Belli Oldu

Açık dünya türünün başarılı bir örneği olan Far Cry serisine dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Far Cry dizisi duyuruldu. Duyuru ile birlikte dizi ile ilgili oldukça önemli bilglier paylaşıldı. Şimdiden merakla beklenmeye başlanan dizi, popüler dijital yayın hizmeti Disney+ üzerinden izleyiciler ile buluşacak.

Far Cry Dizisi Nerede Yayınlanacak?

Far Cry dizisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde Hulu, globalde ise Disney+ üzerinden yayınlanacak. Bu sayede çok geniş bir izleyici kitlesine ulaşılacak. Dizinin yapımcıları arasında Alien: Earth ve Fargo dizileriyle tanınan Noah Hawley ve Rob Mac bulunuyor. Rob daha önce It’s Always Sunny in Philadelphia dahil birçok projede yer aldı.

Rob Mac ayrıca dizinin başrol oyuncusu olacak. Oyuncu kadrosunda başka hangi isimlerin yer alacağı ise henüz belli değil. Önümüzdeki haftalarda oyuncu kadrosuna dair daha fazla bilgisinin paylaşılması bekleniyor. Dizi antoloji formatında olacak. Yani her sezon farklı bir hikâye ve farklı oyuncular göreceğiz.

Bu iş birliğinden duyduğu heyecanı dile Rob Mac, Ubisoft'un kendilerine bu ikonik oyun dünyasını emanet etmesinden ve FX ailesinin sürekli destek olmasından dolayı minnettar olduğunu söyledi. Noah Hawley ise Far Cry serisinin bir antoloji olduğu için sevdiğini ve her oyunun bir temanın varyasyonu olduğunu ifade etti.

En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan Far Cry serisi, 2004 yılında çıkan ilk oyunuyla FPS türünde önemli bir yere sahip oldu. Serinin en dikkat çekici özelliği, her oyunun farklı bir tema ve mekânda geçmesi yani antoloji tarzında olmasıdır. Oyuncular, serinin aksiyon dolu oynanışı ve unutulmaz kötü karakterleri sayesinde her yeni oyuna yoğun ilgi gösterdi.

Far Cry Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

Popüler oyun serisinin hayranları tarafından şimdiden merakla beklenmeye başlanan Far Cry dizisinin ne zazaman yayınlanacağı açıklanmadı ancak 2026 veya 2027 yılında yayınlanabileceği tahmin ediliyor. Dizinin kaç adet bölümden oluşacağı da belli değil.