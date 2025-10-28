Çok Sevilen Macera Oyunu 2,50 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın

Epic Games, oyunculara çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Popüler dijital oyun mağazasında başlatılan kampanya ile birlikte macera oyunu FAR: Lone Sails indirime girdi. Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesini sağlayan oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

FAR: Lone Sails İndirime Girdi

En iyi macera oyunları arasında yer alan FAR: Lone Sails, Epic Games'te yüzde 90 oranında indirime girdi. Okomotive tarafından geliştirilen oyun, kampanya kapsamında 25 TL yerine 2,50 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Ucuz oyun satın alma fırsatı suann kampanya 3 Kasım 2025 tarihinde saat 19.00'da sona erecek.

Yalnızca tek oyunculu moda sahip olan oyunun Steam'deki en son incelemeleri "Çok Olumlu" durumda. Assemble Entertainment tarafından 2018 yılının mayıs ayında piyasaya sürülen FAR: Lone Sails'in Steam'de şu anda 7.99 dolar (335 TL) fiyat etiketiyle satıldığını belirtelim.

FAR: Lone Sails Fragmanı

FAR: Lone Sails Nasıl Bir Oyun?

Kurumuş deniz yatağında geçen FAR: Lone Sails'te tren benzeri bir araçla seyahat ediyoruz. Yolculuk esnasında engelleri aşmamız ve gerektiğinde aracın bakımını yapmamız gerekiyor. Engelleri aşmak için araçtan inip çevredeki bulmacaları çözmemiz gerekebiliyor.

Minimalist ve duygusal bir hikâye sunan yapımda araca zarar verebilecek tehlikeli hava koşullarına da dikkat etmeliyiz. Atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtan oyunda çok başarılı bir oynanış sistemi ve kaliteli müzikler yer alıyor. Oyunun 80 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.

FAR: Lone Sails Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri (64-bit)

Windows 7 veya üzeri (64-bit) İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 GHz / AMD FX 8120 3.1 GHz

Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 GHz / AMD FX 8120 3.1 GHz RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 460 / NVIDIA GT 650m / AMD Radeon HD6570

NVIDIA GTX 460 / NVIDIA GT 650m / AMD Radeon HD6570 DirectX: Sürüm 11

FAR: Lone Sails Önerilen Sistem Gereksinimleri