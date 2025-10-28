Steam'de %95'e Varan İndirim! Oyunlar Çok Ucuzladı

Steam'de Çığlık Festivali başladı. Bununla birlikte korku ve gerilim dahil çeşitli türlerde çok sayıda oyun indirime girdi. Bunlar arasında Dead by Daylight, The Outlast Trials, The Walking Dead: The Telltale Definitive Series, Dying Light 2: Reloaded Edition ve 7 Days To Die dahil çok sayıda yapım bulunuyor.

Steam'de Çığlık Festivali Kampanyası Başladı

Behaviour Interactive tarafından geliştirilen Dead by Daylight Steam'de yüzde 60 oranında indirime girdi. 2016 yılında piyasaya sürülen oyun kampanya kapsamında 14.99 dolar (629 TL) yerine 5.99 dolar (251 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri "Çoğunlukla Olumlu" durumda.

En iyi zombi oyunları arasında yer alan The Walking Dead: The Telltale Definitive Series yüzde 90 oranında indirime girdi. Skybound Games tarafından 2020 yılında piyasaya sürülen oyunun fiyatı 22.99 dolardan (964 TL) 2.29 dolara (96 TL) düştü. Ucuz oyun fırsatı sunan kampanya 3 Kasım 2025 tarihinde sona erecek.

Telltale Games tarafından geliştirilen The Walking Dead yüzde 90 oranında indirime girdi. Yayıncılığını Skybound Games'in üstlendiği oyun 7.99 dolar (335 TL) yerine 79 sent (33 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 2012 yılında piyasaya sürülen oyunun Steam'deki en son incelemeleri "Son Derece Olumlu" şeklinde.

Yayıncılığını 2K Games'in üstlendiği The Quarry yüzde 85 oranında indirime girdi. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunun fiyatı 59.99 dolardan (2.517 TL) 8.99 dolara (377 TL) düştü. Supermassive Games tarafından geliştirilen oyun 2022 yılının haziran ayında piyasaya sürüldü. Oyunun Steam'deki inceleme notlarının "Çok Olumlu" olduğunu belirtelim.

Steam'de İndirime Giren Oyunlar