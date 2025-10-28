Steam'de %95'e Varan İndirim! Oyunlar Çok Ucuzladı

Steam'de başlayan Çığlık Festivali kapsamında Dead by Daylight dahil çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Steam'de Çığlık Festivali başladı. Bununla birlikte korku ve gerilim dahil çeşitli türlerde çok sayıda oyun indirime girdi. Bunlar arasında Dead by Daylight, The Outlast Trials, The Walking Dead: The Telltale Definitive Series, Dying Light 2: Reloaded Edition ve 7 Days To Die dahil çok sayıda yapım bulunuyor.

Steam'de Çığlık Festivali Kampanyası Başladı

Behaviour Interactive tarafından geliştirilen Dead by Daylight Steam'de yüzde 60 oranında indirime girdi. 2016 yılında piyasaya sürülen oyun kampanya kapsamında 14.99 dolar (629 TL) yerine 5.99 dolar (251 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri "Çoğunlukla Olumlu" durumda.

En iyi zombi oyunları arasında yer alan The Walking Dead: The Telltale Definitive Series yüzde 90 oranında indirime girdi. Skybound Games tarafından 2020 yılında piyasaya sürülen oyunun fiyatı 22.99 dolardan (964 TL) 2.29 dolara (96 TL) düştü. Ucuz oyun fırsatı sunan kampanya 3 Kasım 2025 tarihinde sona erecek.

Telltale Games tarafından geliştirilen The Walking Dead yüzde 90 oranında indirime girdi. Yayıncılığını Skybound Games'in üstlendiği oyun 7.99 dolar (335 TL) yerine 79 sent (33 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 2012 yılında piyasaya sürülen oyunun Steam'deki en son incelemeleri "Son Derece Olumlu" şeklinde.

Yayıncılığını 2K Games'in üstlendiği The Quarry yüzde 85 oranında indirime girdi. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunun fiyatı 59.99 dolardan (2.517 TL) 8.99 dolara (377 TL) düştü. Supermassive Games tarafından geliştirilen oyun 2022 yılının haziran ayında piyasaya sürüldü. Oyunun Steam'deki inceleme notlarının "Çok Olumlu" olduğunu belirtelim.

Battlefield'dan Warzone'a Rakip! Ücretsiz Oynanabilecek
OYUN

Battlefield'dan Warzone'a Rakip! Ücretsiz Oynanabilecek

En az Battlefield 6 kadar beklenen battle royale modu duyuruldu. Ücretsiz olarak oynanabilen Battlefield Redsec kısa bir süre sonra oyuncularla buluşacak.

Steam'de İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
XCOM 2 59.99 dolar 2.99 dolar %95
Evil West 34.99 dolar 5.24 dolar %85
Dead by Daylight 14.99 dolar 5.99 dolar %60
The Walking Dead: The Telltale Definitive Series 22.99 dolar 2.29 dolar %90
The Walking Dead: A New Frontier 7.99 dolar 79 sent %90
The Walking Dead 7.99 dolar 79 sent %90
The Quarry 59.99 dolar 8.99 dolar %85
Left 4 Dead 2 5.79 dolar 1.15 dolar %80
Alien: Isolation 34.99 dolar 8.74 dolar %75
Wich It 10.49 dolar 1.57 dolar %85
Hollow Knight 5.99 dolar 2.99 dolar %50
Sons Of The Forest 14.99 dolar 4.79 dolar %68
DayZ 49.99 dolar 24.99 dolar %50
Dying Light 2: Reloaded Edition 39.99 dolar 13.19 dolar %67
7 Days To Die 20.99 dolar 12.59 dolar %40
Little Nightmares 12.99 dolar 3.24 dolar %75
Hades 8.25 dolar 2.80 dolar %66
The Outlast Trials 18.99 dolar 5.69 dolar %70
World War Z 20.99 dolar 6.92 dolar %67
The Evil Within 2 23.99 dolar 4.79 dolar %80

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER