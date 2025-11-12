Korku Türünün Efsanesi Geri Dönüyor! Fragman Paylaşıldı

Korku türünün efsane serilerinden Fatal Frame'in ikinci oyunu olan Fatal Frame II: Crimson Butterfly'ın remake (yeniden yapım) versiyonunun fragmanı yayınlandı. İkiz kız kardeşi merkezine alan bu oyundan gelen fragmanla birlikte oyuncuları tam olarak nelerin beklediği ortaya çıktı. Görünüşe göre 2026 yılı korku dolu bir yıl olacak.

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake Fragmanı Yayınlandı

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly'ın remake versiyonunun fragmanı yayınlandı. Yayıncı Koei Tecmo Games tarafından yayınlanan 1 dakika 53 saniye uzunluğa sahip fragman, kısa süre içinde bini aşkın görüntüleme elde ederken yüzlerce beğeni aldı. Fragmanda ikiz kardeşlerin ürkütücü yaratıklarla olan karşılaşmasına yer verildi.

Bu yeniden yapım, grafiksel iyileştirmeler, elden geçirilmiş dokular, daha gelişmiş aydınlatma gibi çeşitli ayrıntılarla birlikte son derece ürkütücü ve gerçekçi bir korku atmosferi sunacak. Ses tarafında yapılan iyileştirmeler sayesinde gerilim seviyesini sürekli yüksek tutacak. Yaratıkları sanki gerçekten de yanınızdaymış gibi hissedeceksiniz.

Canavarlardan kaçmak için çok hızlı hareket etmeniz gerekecek. Oyundaki hayaletlerden korunmak için onların fotoğrafını çekebileceksiniz ancak yaratıkları eğer odak noktasının tam merkezine yerleştirmeyi başarırsanız onlara çok daha fazla hasar verebileceksiniz. Ayrıca verilen bu hasar belirli bir eşiği aşarsa kısa süre içinde tek bir fotoğrafla çok ciddi hasar verebileceksiniz.

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake Ne Zaman Çıkacak?

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly'ın remake sürümü, 12 Mart 2026 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X / S, Nintendo Switch 2 ve PC için piyasaya sürülecek. Oyunu PC üzerinden oynamak isteyen kişiler, dijital oyun mağazası Steam üzerinden Crimson Butterfly Remake'i alabilecek.

Konsol oyuncuları, oyunun kutulu versiyonunu da satın alabilecek. Bu arada ön siparişler şu an itibarıyla açılmış durumda. Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake'i Steam'de 41.69 dolar (bin 761 TL), PlayStation mağazasında 2 bin 149 TL, Xbox mağazasında 49.99 dolar (2 bin 111 TL) fiyat etiketiyle ön sipariş verebiliyorsunuz.