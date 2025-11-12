Türkçe Destekli Psikolojik Gerilim Oyunu Geliyor! Fragman Yayınlandı

Shochiku tarafından yayınlanan ve Serafini Productions tarafından geliştirilen hayatta kalma oyunu BrokenLore: Unfollow'un çıkış tarihi duyuruldu. Yeni yayınlanan fragmanla birlikte oyunun nasıl bir oynanış sunacağı da dahil olmak üzere birçok önemli ayrıntı gün yüzüne çıktı. Oyun, gerilim dolu anlar yaşatmaya geliyor.

BrokenLore: Unfollow Fragmanı Yayınlandı

Türkçe dil desteğine sahip BrokenLore: Unfollow'un ne kadar ürkütücü bir oyun olacağını gösteren fragman paylaşıldı. 53 saniye uzunluğa sahip olan resmî fragmanda izleyicilere bir kadın anlatıcı eşlik ediyor. "Bana unutamadığım isimler takıyorlar. Gözlerimi kapatsam da sözleri karanlıkta beni takip ediyor" ifadeleri ile giriş yapan anlatıcı, tüm bunların bir rüya olmadığını belirtiyor.

BrokenLore: Unfollow Ne Zaman Çıkacak?

BrokenLore: Unfollow, 16 Ocak 2026'da çıkacak. Oyun hemen hemen her platformdan erişilebilir olacak. Konsol oyuncuları tarafından PlayStation 5 ve Xbox Series X / S üzerinden oynanabilecek. Öte yandan PC oyuncuları da BrokenLore: Unfollow'u Steam üzerinden alıp oynama imkânı sahip olacak.

BrokenLore: Unfollow Nasıl Bir Oyun Olacak?

En iyi korku oyunları arasında yerini almaya hazırlanan BrokenLore: Unfollow, birinci şahıs bakış açısı ile oynayabileceğiniz bir oyun olacak. Zorbalığa maruz kalan bir karakteri yönetiyorsunuz. Kafasındaki sesler hiç kesilmeyen, başına gelen olumsuz olayları unutamayan bu karaktere korkunç yaratıklardan kaçmasına yardımcı olacaksınız.

Anne isimli bu karakterin geçmişindeki acı verici seçimleriyle yüzleşmesi gerekiyor fakat bunu yaparken yalnız olmadığının farkında. Her adımını takip eden çok korkunç yaratıklar bulunuyor. Onlardan kurtulması gerekiyor. Doğru adımlar atması ve önündeki gizemleri çözmesi ise tamamen size bağlı olacak.

Bu oyunu aslında öylesine oynanabilecek bir korku oyunundan çok daha fazlası olarak görmek gerekiyor. Oyunun sayfasında da belirtildiği üzere BrokenLore: Unfollow, sosyal medyanın karanlık tarafına ışık tutarak güncel sorunları ayrıntılı bir şekilde ele alacak. Sosyal medyanın ve insanların davranışındaki değişimlerin neden olduğu olumsuzlukları detaylı şekilde öne çıkaracak.