Fatih Karagümrük - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden İzlenir?

Fatih Karagümrük ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Fatih Karagümrük - Beşiktaş Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı 30 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.

Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Fatih Karagümrük - Beşiktaş Maçının Hakemi

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının hakemi Halil Umut Meler olacak. Birinci yardımcı hakem görevini Mustafa Savranlar, ikinci yardımcı hakem görevini ise Hüseyin Aylak üstlenecek. Dördüncü hakemliği Yiğit Arslan yapacak.

Fatih Karagümrük - Beşiktaş Muhtemel İlk 11

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Ersin Destanoğlu Gabriel Paulista Gökhan Sazdağı Rıdvan Yılmaz Emirhan Topçu Wilfred Ndidi Salih Uçan Vaclav Cerny Tammy Abraham Cengiz Ünder El Bilal Toure

Fatih Karagümrük Muhtemel İlk 11 Kadrosu

I. Grbic

E. Roco

Burhan Ersoy

Muhammed Kadıoğlu

M. Kranevitter

Berkay Özcan

M. Doh

Çağtay Kurukalıp

J. Camacho

D. Fofana

Serginho

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının sonucu ne olur? Ayrıca Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.