FC 26'nın Türkçe Spiker Kadrosu Ortaya Çıktı: Tanıdık İsimler Var!

EA Sports'un yaklaşan yeni futbol oyunu FC 26 heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım videosuyla oyun dünyasının gündemine oturan yeni yapımda, belki bizleri en çok heyecanlandıran yeniliklerden biri Türkçe spiker desteği. Yıllardır ülkemizdeki oyuncular tarafından beklenen bu özellik nihayet FC 26 ile birlikte hayata geçirilecek.

Son olarak FC 26'nın Türkçe spiker kadrosu belli oldu. Bazı kullanıcıların iddialarına göre, oyunun sızdırılan dosyalarında Türkçe spiker kayıtlarının hangi isimlere ait olduğu ortaya çıktı. İşte FC 26'nın muhtemel Türk spikerleri!

FC 26'nın Türkçe Spikerleri Özkan Öztürk ve Ertem Şener Olacak

Teknoloji forumlarında FC 26'nın bazı dosyalarından görüntüler paylaşan kullanıcılar, oyunda yer alacak Türkçe spikerlerin Özkan Öztürk ve Ertem Şener olacağını ortaya koyuyor. Konami’nin eFootball 2025 oyununda Türkçe spiker olarak Gökhan Abdik ve Müjdat Muratoğlu'na yer verdiği düşünüldüğünde EA Sports'un da oyunda gerçek spikerleri tercih etmesi muhtemel gözüküyor.

Öte yandan, oyunun tanıtım fragmanında Türkçe spiker özelliği herhangi bir spikerden ziyade dublaj sanatçıları tarafından seslendirilmişti. Bu durum, FC 26'da Türkçe spiker olarak gerçek sunucuların değil de dublaj sanatçılarının yer alacağı yönünde iddialara yol açmıştı. Ancak geldiğimiz noktada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve EA'in spikerleri şimdilik gizlemek için böyle bir yol izlediği söyleniyor.

Henüz söz konusu iddianın ne ismi geçen spikerler tarafından ne de EA yetkileri tarafından doğrulanmadığını belirtelim. Türkçe spiker başta olmak üzere FC 26'nın özellikleri ile ilgili önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekliyoruz.

FC 26 Ne Zaman Çıkacak?

En iyi futbol oyunları arasına katılması beklenen EA Sports FC 26, 26 Eylül 2025 tarihinde PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarında eş zamanlı olarak piyasaya sürülecek. Şimdiden Steam, Epic Games, PlayStation ve Xbox mağazalarında ön siparişe açılan oyunun fiyat seçenekleri şu şekilde:

Steam:

Standart Sürüm: 69,99 dolar (2.847 TL)

Ultimate Sürüm: 99,99 dolar (4.067 TL)

Epic Games Store:

Standart Sürüm: 2.599,99 TL

Ultimate Sürüm: 3.599,99 TL

PlayStation ve Xbox:

Standart Sürüm: 2.899,99 TL

Ultimate Sürüm: 3.999,99 TL

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce EA Sports FC 26'nın Türkçe spikerleri kimler olmalı? Yorumlarda buluşalım!