Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Fenerbahçe ve Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Fenerbahçe - Samsunspor maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Fenerbahçe - Samsunspor 16 Mart Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Fenerbahçe - Samsunspor maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Fenerbahçe - Samsunspor maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.

Fenerbahçe - Samsunspor maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

Maçın hakemi Cihan Aydın olacak. 1. yardımcı hakem görevini Esat Sancaktar, 2. yardımcı hakem görevini ise Hakan Yemişken üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Batuhan Kolak yapacak.

Fenerbahçe - Samsunspor Maç Bilet Fiyatları

Fenerbahçe - Samsunspor maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Fenerbahçe - Samsunspor maçı bilet fiyatları:

Fenerium Alt E: 14.500 TL

14.500 TL Maraton Alt E: 14.500 TL

14.500 TL Fenerium Alt / Maraton Alt D-F: 4.750 TL

4.750 TL Fenerium Alt / Maraton Alt C-G: 4.150 TL

4.150 TL Fenerium Alt / Maraton Alt B-H: 3.500 TL

3.500 TL Fenerium Alt / Maraton Alt A-I: 3.050 TL

3.050 TL Fenerium Üst / Maraton Üst E: 2.200 TL

2.200 TL Fenerium Üst / Maraton Üst D-F: 2.000 TL

2.000 TL Fenerium Üst / Maraton Üst C-G: 1.800 TL

1.800 TL Fenerium Üst / Maraton Üst B-H: 1.700 TL

1.700 TL Fenerium Üst / Maraton Üst A-I: 1.600 TL

1.600 TL Kuzey / Spor Toto: 900 TL

Fenerbahçe - Samsunspor Muhtemel İlk 11

Fenerbahçe - Samsunspor maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Fenerbahçe - Samsunspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel 11 Kadrosu

İrfan Can Eğribayat

A. Djiku

Mert Müldür

M. Skriniar

Fred

S. Szymanski

Oğuz Aydın

E. Dzeko

D. Tadic

F. Kostic

Y. En-Nesyri

Samsunspor Muhtemel 11 Kadrosu

Okan Kocuk

R. van Drongelen

Y. Bennasser

M. Bola

Zeki Yavru

Yunus Emre Çift

Soner Aydoğdu

O. Ntcham

Emre Kılınç

K. Schindler

M. Mouandilmadji

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe - Samsunspor maçının sonucu ne olur? Ayrıca Fenerbahçe - Samsunspor maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.