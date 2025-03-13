Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Fenerbahçe - Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Samsunspor maçı ücretsiz canlı izleme linki!
Fenerbahçe ve Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Fenerbahçe - Samsunspor maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!
Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?
Fenerbahçe - Samsunspor 16 Mart Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Fenerbahçe - Samsunspor maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.
Fenerbahçe - Samsunspor maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.
Fenerbahçe - Samsunspor maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.
Süper Lig Maçları Nasıl Ücretsiz ve Şifresiz İzlenir
Süper Lig maçlarını ücretsiz izlemek mümkün. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da dahil olduğu Süper Lig maçlarını bedava izleme yolu!
Maçın hakemi Cihan Aydın olacak. 1. yardımcı hakem görevini Esat Sancaktar, 2. yardımcı hakem görevini ise Hakan Yemişken üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Batuhan Kolak yapacak.
Fenerbahçe - Samsunspor Maç Bilet Fiyatları
Fenerbahçe - Samsunspor maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Fenerbahçe - Samsunspor maçı bilet fiyatları:
- Fenerium Alt E: 14.500 TL
- Maraton Alt E: 14.500 TL
- Fenerium Alt / Maraton Alt D-F: 4.750 TL
- Fenerium Alt / Maraton Alt C-G: 4.150 TL
- Fenerium Alt / Maraton Alt B-H: 3.500 TL
- Fenerium Alt / Maraton Alt A-I: 3.050 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst E: 2.200 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst D-F: 2.000 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst C-G: 1.800 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst B-H: 1.700 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst A-I: 1.600 TL
- Kuzey / Spor Toto: 900 TL
Galatasaray - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Galatasaray - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray - Antalyaspor maçı ücretsiz canlı izleme linki!
Fenerbahçe - Samsunspor Muhtemel İlk 11
Fenerbahçe - Samsunspor maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Fenerbahçe - Samsunspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Fenerbahçe Muhtemel 11 Kadrosu
- İrfan Can Eğribayat
- A. Djiku
- Mert Müldür
- M. Skriniar
- Fred
- S. Szymanski
- Oğuz Aydın
- E. Dzeko
- D. Tadic
- F. Kostic
- Y. En-Nesyri
Konyaspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Konyaspor - Beşiktaş maçı ücretsiz canlı izleme linki!
Samsunspor Muhtemel 11 Kadrosu
- Okan Kocuk
- R. van Drongelen
- Y. Bennasser
- M. Bola
- Zeki Yavru
- Yunus Emre Çift
- Soner Aydoğdu
- O. Ntcham
- Emre Kılınç
- K. Schindler
- M. Mouandilmadji
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe - Samsunspor maçının sonucu ne olur? Ayrıca Fenerbahçe - Samsunspor maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.