Servet Değerinde Araba Geliyor! Ömür Boyu Çalışmak Bile Yetmez

Ferrari 250 GTO serisinin en iyi üyelerinden biri 60 yıl sonra gün yüzüne çıkıyor. Fabrikadan çıktığından beri üzerinde hiç köklü değişiklik yapılmayan, özel beyaz renkle birlikte gelen bu arabanın oldukça etkileyici bir geçmişi bulunuyor. Yakında satışa sunulacak olan bu otomobil özellikle de servet değerinde bir fiyata sahip olması ile öne çıkıyor.

Ferrari 250 GTO Bianco Speciale Fiyatı

Ferrari 250 GTO Bianco Speciale, 6-18 Ocak 2026 tarihlerinde Florida'nın Kissimmee ilçesinde açık artırmaya çıkarılacak. Aracın tahmini satış bedelinin 70 milyon dolar (2 milyar 992 milyon 255 bin) olacağı tahmin ediliyor. Aracın değerli olmasının başlıca sebepleri arasında aracın fabrikadan özel beyaz rengi ile çıkan tek Ferrari 250 GTO olması yer alıyor.

Ferrari'nin kırmızı renginin dışına çıkılması, o dönem ilk sahibi John Coombs'un özel isteği üzerine mümkün oldu. Bu özel renge ek olarak aracın ilk günkü hâlini koruması da önemli bir sebep olarka karşımıza çıkıyor. Öyle ki araç hiçbir zaman ağır bir yenileme sürecinden geçmedi, sadece bakımları yapılarak korundu.

Araç, daha önce Graham Hill ve Mike Parkes gibi önemli isimler tarafından kullanıldı. Goodwood gibi pistlerde de önemli başarılar elde etti. 1962-1964 yıllarında bu modelden çok az üretildi. Bu otomobilde Ferrari'nin 3.0 litrelik V-12 motoru bulunuyor. 300 beygirlik bu araç, o dönemin koşullarına göre inanılmaz bir performans sergiliyordu. Sadece hızlı olması ile değil, dayanıklılığı ile de dikkatleri üzerinde topluyordu.

Aracın tasarımı, Scaglietti'nin ellerinden çıktı. Bu tasarım, aracın şık görünmesinin yanı sıra yüksek hızlarda bile kontrolü sürücünün elinde tutmasına olanak tanıyor. 5 ileri manuel vitesle birlikte gelen otomobil, gücünü her vites geçişinde doğrudan hissettiriyor. Beklenen fiyata da ulaşması hâlinde dünyanın en pahalı otomobillerinden biri olma unvanını pekiştirecek. Peki, sizin bu araç ile ilgili düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.