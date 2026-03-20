Ferrari İlk Elektrikli Modeli İçin NASA’dan Destek Aldı! Sebebi Çok İlginç

Ferrari'nin tamamen elektrikli ilk modeli Luce için yapılan resmi açıklama sosyal medyada büyük ses getirdi. Zira otomobilin üretimini ve tasarımı esnasında NASA'dan destek alındığı bildirildi. Peki Ferrari Luce modelindeki NASA imzası tam olarak hangi özellikleri kapsıyordu? İşte konuyla ilgili detaylar...

Ferrari NASA'dan Neden Destek Aldı? Ferrari Luce Modelinde NASA İmzası!

Ferrari CEO’su Benedetto Vigna tarafından yapılan açıklamaya göre, markanın ilk elektrikli modeli "Luce" geliştirilirken NASA ile iş birliği gerçekleştirilmiş. Bu iş birliğinin arkasında ise oldukça ilginç bir sebep yatıyor. Zira Ferrari hızlanma hissi için NASA ile işbirliği yapıldı. Elektrikli araçlarda ani ve doğrusal hızlanma, performans açısından avantaj sağlasa da bazı durumlarda sürücüler için rahatsız edici olabiliyor.

Ferrari de tam olarak bu noktaya odaklanarak insan vücudunun hangi ivme seviyelerinde konforunu kaybettiğini analiz etmek için NASA ile birlikte çalıştı. Bu sayede Ferrari sadece en hızlı değil aynı zamanda en doğru hissettiren hızlanma karakterini geliştirmeyi hedefliyor. Yani amaç sadece 0-100 değerlerini düşürmek değil sürüş deneyimini optimize etmek. Bu noktada Lamborghini gibi rakip markalar da otomobillerin "hızlı hissiyatı" konusunda çeşitli çalışmalar yapıyor.

Ferrari Luce Teknik Özellikleri Neler?

Ferrari’nin elektrikli süper otomobili Luce, teknik tarafta da oldukça iddialı görünüyor. Paylaşılan bilgilere göre model:

Yaklaşık 1.000 beygir güç

Dört elektrik motoru

122 kWh batarya kapasitesi

800V şarj mimarisi

530 km WLTP menzil

0-100 km/s hızlanma: 2.5 saniye

Maksimum hız: 300 km/s

gibi dikkat çekici değerlerle geliyor. Ayrıca araçta Ferrari Active Suspension Technology (FAST) adı verilen gelişmiş aktif süspansiyon sistemi de yer alacak. Bunun yanında markanın geliştirdiği özel sanal motor sesi sistemi de dikkat çekiyor. Bu sistemde aracın arkasındaki elektrik motorlarına yerleştirilen ivmeölçerler sayesinde daha gerçekçi ve dinamik bir ses deneyimi sunulması hedefleniyor.

Ferrari’nin bu yaklaşımı elektrikli otomobillerde sadece performans değil aynı zamanda sürüş hissinin de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Markanın geleneksel sürüş karakterini elektrikli dünyaya taşımak için oldukça farklı yöntemler denediği açıkça görülüyor.

Editörün Yorumu

Ferrari’nin NASA ile iş birliği yapması ilk bakışta pazarlama hamlesi gibi görünse de aslında çok daha derin bir mühendislik yaklaşımını işaret ediyor. Zira elektrikli otomobillerde performans artık sorun değil asıl mesele bu performansı sürücüye nasıl hissettirdiğiniz. Ferrari’nin de tam olarak bu noktaya odaklanması markanın sadece hız değil sürüş deneyimi üretmeye devam ettiğini bizlere gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...