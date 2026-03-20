Skoda CEO’sundan Şok İtiraf: Superb Türkiye İçin Üretiliyor!

Türkiye otomotiv pazarına yönelik dikkat çekici bir açıklama Skoda CEO'sundan geldi. Markanın CEO'su tarafından yapılan pazar ve model değerlendirmeleri oldukça şaşırtıcı bir gerçeği ortaya koydu. Bu kapsamda Skoda için Türkiye pazarının ne kadar kritik bir konuma sahip olduğu bildirilirken Passat sonrası pazar boşluğunu dolduran Superb modelinin satış başarısından da söz edildi. Peki açıklamaların detaylarında neler var? İşte konuyla ilgili detaylar...

Skoda Superb En Çok Türkiye'de Mi Satılıyor?

Skoda Auto CEO’su Klaus Zellmer tarafından yapılan açıklamaya göre, Superb sedan modelinin üretiminin önemli bir bölümü doğrudan Türkiye pazarına gönderiliyor. Hatta bu oran öyle bir seviyede ki üretilen araçların yaklaşık yarısının Türkiye’ye ayrıldığı ifade ediliyor. Bu durum Türkiye’nin model bazlı özel bir pazar haline geldiğini net şekilde ortaya koyuyor.

Zellmer açıklamasında, Superb modelinin Türkiye’de gördüğü yoğun ilgiyi özellikle vurgularken aracın adeta bu pazarın beklentilerine göre konumlandırıldığını belirtiyor. Sedan araçlara olan talebin Avrupa’da düşüş göstermesine rağmen Türkiye’de hala güçlü şekilde devam etmesi bu stratejinin temelini oluşturuyor. Bu da markanın global trendlerden bağımsız olarak yerel pazar dinamiklerine göre hareket ettiğini gösteriyor.

Öte yandan Skoda’nın genel performansı da oldukça dikkat çekici seviyelere ulaşmış durumda. Marka 2025 yılında hem satış hem de finansal anlamda tarihinin en güçlü sonuçlarını elde etti. Toplam satışlar 1 milyon adedi aşarken gelir ve karlılık tarafında da rekor seviyeler görüldü. Bu büyüme markanın doğru ürün stratejisi ve esnek üretim yapısıyla doğrudan ilişkilendiriliyor.

Şirketin gelecek planlarında ise elektrikli dönüşüm önemli bir yer tutuyor. Ancak Skoda, tamamen elektrikliye geçiş sürecinde aceleci davranmak yerine hibrit ve içten yanmalı motor seçeneklerini de koruyarak daha dengeli bir strateji izliyor. Özellikle Superb, Kodiaq ve Octavia gibi modellerde plug-in hibrit seçeneklerin sunulmaya devam edeceği belirtiliyor. Bu yaklaşım, kullanıcı alışkanlıklarını göz önünde bulunduran bir geçiş sürecine işaret ediyor.

Editörün Yorumu

Skoda’nın Superb üzerinden Türkiye’ye bu kadar net bir vurgu yapması, aslında yerel pazarın global markalar için hala ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Avrupa’da sedan segmenti gerilerken Türkiye’de sedan pazaranın trend olarak kalması markaların stratejisini doğrudan etkiliyor. Bu da önümüzdeki dönemde Türkiye’ye özel daha fazla model ve donanım paketi görebileceğimizin sinyalini veriyor.

