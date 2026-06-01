Samsung'dan Telefon Hırsızlarını Üzecek Yenilik!

Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesi için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Galaxy S26 serisi için One UI 9 Beta programını başlatan Güney Koreli teknoloji devi, yeni arayüzle birlikte sunacağı yenilikleri de yavaş yavaş gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi ise kullanıcı güvenliğini doğrudan ilgilendiren dikkat çekici bir değişiklik ortaya çıktı. İşte One UI 9 ile gelecek yeniliğin detayları...

One UI 9 ile Kilit Modu Nasıl Değişiyor?

Akıllı telefonlarda yer alan Kilit Modu özelliğini daha önce duymuş, hatta aktif olarak kullanıyor olabilirsiniz. Bu özellik etkinleştirildiğinde cihaz kilitleniyor ve parmak izi ile yüz tanıma gibi biyometrik doğrulama yöntemleri geçici olarak devre dışı bırakılıyor. Telefonun yeniden kullanılabilmesi için ise parola veya desen girilmesi gerekiyor.

Samsung, One UI 8.5 ile Kilit Modu'nu güç menüsüne eklemişti. Kısa süre önce ortaya çıkan bilgilere göre ise Android 17 tabanlı One UI 9 ile birlikte bu özelliği çok daha hızlı erişilebilir hale getirmeyi planlıyor. Bazı kullanıcılar tarafından fark edilen değişikliğe göre Kilit Modu seçeneğine dokunmaya gerek kalmadan yalnızca güç menüsünü açmak bile biyometrik doğrulamayı devre dışı bırakabilecek. Bu arada güç menüsünün kontrol panelini açtıktan sonra sağ üstte yer aldığını söyleyelim.

Bu ilk bakışta küçük bir değişiklik gibi görünse de özellikle mobil cihaz güvenliğinin risk altında olduğu durumlarda büyük bir fayda sağlayabilir. Örneğin telefonunuzun çalınma ihtimalinin yüksek olduğu bir ortamda bulunuyorsanız güç menüsünü açarak biyometrik doğrulamayı anında devre dışı bırakabilirsiniz.

Böylece olası bir hırsızlık girişiminde cihazın yüz tanıma sistemiyle yüzünüze tutulması veya parmak izinizin zorla okutulması gibi yöntemlerle kilidinin açılması mümkün olmayacaktır.

Samsung Neden Kilit Modu'nu Daha Erişilebilir Hale Getiriyor?

Samsung'un Kilit Modu özelliğini çok daha erişilebilir hale getirmesinin temel nedeni kullanıcıların acil durumlarda bu güvenlik özelliğini daha hızlı etkinleştirebilmesini sağlamak. Şu anda kullanıcıların önce güç menüsünü açıp ardından Kilit Modu seçeneğine dokunması gerekiyor. Ancak stresli anlarda yanlış bir seçeneğe dokunma ihtimali var. Yeni düzenlemeyle birlikte kullanıcıların sadece güç menüsünü açmaları yeterli olacak.

One UI 9 Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Samsung, mayıs ayının başlarında Android 17 tabanlı One UI 9 için bazı ülkelerde beta programını başlattı. Ancak Türkiye beta sürecine dahil edilen ülkeler arasında yer almadı. Beta sürümüne erişim sağlayabilen kullanıcılar ise yeni arayüzle birlikte sunulan ilk yenilikleri deneyimlemeye başladı.

Öte yandan Samsung'un temmuz ayında tanıtması beklenen Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 modellerinin kutudan doğrudan Android 17 tabanlı One UI 9 ile çıkacağı belirtiliyor. Şirketin yeni yazılımını daha sonra yani yılın üçüncü çeyreğinde Galaxy S26, Galaxy S25 ve Galaxy S24 serileri başta olmak üzere birçok mobil cihaza dağıtmaya başlaması bekleniyor. Bu kapsamda güncelleme, Türkiye'deki kullanıcılar için de yayınlanacak.

Editörün Yorumu

Bir akıllı telefon kullanıcısı olarak Kilit Modu özelliğini oldukça yararlı buluyorum. Hatta zaman zaman telefonumu cebime koymadan önce bu özelliği aktif hale getirdiğim oluyor. Bu nedenle Samsung'un Kilit Modu'nu çok daha hızlı ve kolay erişilebilir hale getirecek olması bence oldukça güzel bir gelişme.