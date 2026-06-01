Realme'nin Dimensity İşlemcili Telefonu Yolda! 144Hz AMOLED Ekranı Var

Realme'nin yeni Android telefonu P4R 5G'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun görüntüsü paylaşıldı. Bununla birlikte P4R 5G'nin tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu sayede donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Realme P4R 5G'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Realme P4R 5G'nin arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde bir modül bulunacak. Dikey olarak konumlanmış bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak. Görselde mor renk seçeneği mevcut. Diğer renk seçenekleri ise henüz belli değil.

Realme P4R 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 7400

Dimensity 7400 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Realme P4R 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,7 inç büyüklüğünde olabilir. Cihaz ayrıca AMOLED ekran ile birlikte gelebilir. AMOLED'in siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösterdiğini belirtelim. Yani karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Bu ekran ayrıca canlı renklere sahip. Bu arada P4R 5G, 144Hz yenileme hızı sunabilir.

Yüksek yenileme hızı, telefonun akıcı ekran deneyimi sunmasını sağlayacak. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir. Karşılaştırma yapmak gerekirse Realme P4 5G'de 6,77 inç ekran boyutu, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 4500 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Realme P4R 5G'de Hangi İşlemci Bulunacak?

P4R 5G gücünü Dimensity 7400 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm yani nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor.

Sekiz çekirdeğe sahip Dimensity 7400 işlemcisi, PUBG Mobile'ı ortalama 59 FPS'te, Call of Duty: Mobile'ı ortalama 72 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 89 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 30 FPS'te çalıştırıyor. Söz konusu işlemci Realme P4 5G, Infinix GT 30 5G+ ve Nubia Neo 5 GT'de de tercih edilmişti.

Realme P4R 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Telefonun 2026 yılının haziran ayının ilk haftasında tanıtılması bekleniyor. Bununla birlikte telefonun özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Realme P4 5G, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.

Realme P4R 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Realme C61, Realme C75 ve Realme C63 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor ancak P4 5G satılmıyor. Dolayısıyla Realme P4R 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. Bu arada Realme P4R 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine diar açıklama yapılmadığını belirtelim.

Realme P4R 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

P4R 5G'nin 313 dolardan daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 14 bin 365 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 29 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat etiketiylie satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

AMOLED ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranda karanlık sahnelerde grileşme sorununun yaşanmaması. AMOLED'in ayrıca çok canlı renklere sahip olduğunu belirteyim. Bu arada yüksek yenileme hızı da oldukça önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu da telefon kullanımını doğrudan olumlu yönde etkiliyor.