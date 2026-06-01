780 TL'lik Aksiyon Oyunu Ücretsiz Dağıtılıyor! Sakın Kaçırmayın

Oynayanların çok sevdiği, hitap ettiği kitleye benzersiz deneyimler yaşatan bir platform oyunu Steam'de ücretsiz hâle geldi. Daha önce Epic Games tarafından da bedava dağıtılan yapım, şu andan itibaren oyuncular tarafından hiçbir şekilde ücret ödemeye gerek kalmadan kütüphaneye eklenebiliyor.

Steam'de Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Steam'de aksiyon oyunu Gravity Circuit ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. Oyun normalde dijital oyun mağazasında 16.99 dolara satılıyor. Bu da güncel kurla 780 TL'ye denk geliyor fakat devam eden fırsat sayesinde bu ücreti ödemek zorunda değilsiniz. Sadece 14 Haziran 2026 saat 20.00'ye kadar ücretsiz olmaya devam edecek. Daha sonra oynamak için harcama yapmak gerekecek.

Steam'de Ücretsiz Oyun Nasıl Alınır ve İndirilir?

Steam uygulamasını açın.

Mağaza sayfasına gidin.

Arama kısmına "Gravity Circuit" yazın.

Eşleşme sağlanır sağlanmaz oyunun ismine tıklayın.

Oyunun mağaza sayfası açıldıktan sonra "Hesaba ekle" seçeneğine basın.

Yukarıda yer alan adımları eksiksiz bir şekilde uyguladıktan sonra oyun tamamen size ait olacak. Bunları yapmak için hangi platformu kullandığınızın bir önemi yok. Dijital oyun mağazasının iOS, Android, web veya masaüstü sürümünü tercih edebilirsiniz ama indirme işlemini gerçekleştirmek için bir PC'ye ihtiyacınız olacak.

Oyun hem Windows hem Mac'i desteklediği için Steam'in macOS ya da Windows sürümünü indirebilirsiniz. Bilgisayarınızda zaten varsa açtıktan sonra kütüphanenize gidip oyunu bulun. Daha sonra "Yükle" seçeneğinin üzerine basın. Oyunun boyutu düşük olduğu için indirme işlemi fazla zaman almayacaktır. Yüklendikten sonra aynı yerde "Yükle" yerine "Oyna" seçeneğini göreceksiniz. Bunun üzerine basarak oyunu açıp oynamaya başlayabilirsiniz.

Gravity Circuit Nasıl Bir Oyun?

Platform oyunları arasında konumlanan Gravity Circuit, nostalji yaşamak isteyenler için birebir oyun. Oyunda Kai adlı bir karakteri yönetiyoruz. Amacımız ise dünya için büyük tehdit oluşturan virüse son vermek. Oyunda karşımıza birçok düşman çıkıyor, bunları doğru hamlelerle alt ederek ilerliyoruz.

Oyun piksel grafikli bir yapım olduğu için grafikleri size yetersiz hissettirebilir ama doksanlı yıllarda oyun oynayarak bir çocukluk geçirmiş olan herkes oyunun sunduğu o etkileyici dövüş mekaniklerine bayılacaktır. Düşmanlara karşı bir hamlede bulunurken çeşitli kombolar uygulayabiliyorsunuz. Epey yüksek tempolu bir yapım ve ilerledikçe yeni güçler elde etmek de size önemli bir motivasyon sunuyor.

Gravity Circuit'te Türkçe Dil Desteği Var mı?

Gravity Circuit, İngilizce, Fransızca ve Almanca da dahil olmak üzere birçok dili destekliyor ama Türkçe için dil desteği bulunmuyor. Tabii, oyun aksiyon ağırlıklı olduğu için hikâye biraz geri planda. Oyunu oynamak için neler olduğunu anlamanıza gerek yok. Yabancı dil bilmeseniz de amacınızın karşınıza çıkan düşmanların üstesinden gelmek olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla Türkçe dil desteğinin bulunmaması, ciddi bir eksiklik sayılmaz.

Gravity Circuit'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows Vista

Windows Vista RAM: 2 GB

2 GB İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.0 GHz ya da eş değer bir işlemci

Intel Core 2 Duo 2.0 GHz ya da eş değer bir işlemci Ekran Kartı: OpenGL 2.1 ile uyumlu ekran kartı

OpenGL 2.1 ile uyumlu ekran kartı Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

Gravity Circuit'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows Vista

Windows Vista RAM: 2 GB

2 GB İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.0 GHz veya eş değer bir işlemci

Intel Core 2 Duo 2.0 GHz veya eş değer bir işlemci Ekran Kartı: OpenGL 2.1 ile uyumlu bir ekran kartı

OpenGL 2.1 ile uyumlu bir ekran kartı Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Ben de çocukluğumu ağırlıklı olarak bu tür oyunlar oynayarak geçirdim ve Gravity Circuit'in beni o günlere geri götürdüğünü söyleyebilirim. Bunu Epic Games bedava dağıtmadan önce de oynamıştım ve oldukça keyifli anlar yaşattığını söyleyebilirim. Elbette ki oyun oynamaya AAA yani yüksek bütçeli yapımlarla başlayanlar için fazlasıyla sıkıcı ve demode gelebilir ama bizim gibi oyuncuları yakalamayı başarıyor.