İlk FIFA 21 İnceleme Puanları Ortaya Çıktı

EA Sports tarafından geliştirilen ve başta hayranları olmak üzere futbol oyunu severlerin sabırsızlıkla bekledikleri FIFA serisi oyunlarının bir yenisi bu sene de satışa sunulacak. Kalkan ambargo sonrasında FIFA 21 inceleme puanları ortaya çıktı. Bakalım bu sene karşımızda nasıl bir tablo var?

Electronic Arts şirketinin elindeki en büyük kozlardan bir tanesi olan FIFA serisinin yeni oyunu ile tam olarak buluşmaya az bir zaman kaldı. Tam olarak buluşmaya diyoruz; çünkü EA Play servisi aboneleri şu anda FIFA 21 oyununun deneme sürümüne erişim sağlayabiliyorlar. Tam sürüm ise 9 Ekim 2020 tarihi itibarıyla PC (Steam ve Origin), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak ama özel sürümlerden bir tanesini almışsanız, bugün itibarıyla erişim hakkınız olacak. PlayStation 5 ve Xbox Series S / X versiyonları ise bu konsolların çıkış gününde oyuncuların beğenisine sunulacak.

Her sene çıkan yeni oyunu ile olabilecek en iyi futbol deneyimi sunmayı hedefleyen Electronic Arts, bu sene de geleneği bozmadı. Konami tarafından yayınlanan PES serisine karşı ağırlığın daha da belirgin bir şekilde koyulmasını hedefleyen Amerika menşeli yayıncı, EA Sports tarafından geliştirilen FIFA 21 oyununda bu sene de hem görsellik, hem oynanış hem de içerikte bir takım değişiklikleri oyuncuların beğenisine sunacak. Bunların yanı sıra FIFA 21 FUT ile ilgili olarak yapılan yenilikler de göz doldurucu görünüyor.

Çıkışına az bir zaman kala FIFA 21 için koyulan ambargonun da kalkması ile ilk inceleme puanları da ortaya çıkmaya başladı. Metacritic sayfasına yansıyan detaylara göre, PlayStation 4 versiyonu yirmi inceleme sonucunda 73 / 100 ortalamasına sahip olduğunu görüyoruz. PC ve Switch için herhangi bir ortama oluşmamışken Xbox One versiyonunun ise yedi inceleme ile 77 / 100 seviyesinde gezdiği dikkat çekiyor. FIFA 21 için yayınlanan inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

FIFA 21 İnceleme Puanları