Aşırı Eğlenceli Futbol Oyunu FIFA Heroes Duyuruldu [Video]

Oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesine yardım edecek FIFA Heroes isimli bir futbol oyunu duyuruldu. Bununla birlikte oyunun neler sunacağı ve ne zaman çıkacağı belli oldu. Şimdiden merakla beklenmeye başlanan oyun Hem konsollar hem de mobil cihazlar üzerinden oynanabilecek.

FIFA Heroes Nasıl Bir Oyun Olacak?

En iyi futbol oyunları arasına katılmaya hazırlanan FIFA Heroes'te profesyonel futbolcular yerine uluslararası futbol takımlarının maskotları bulunacak. Örneğin Kanada için Maple the Moose, Meksika için Zayu the Jaguar, ABD için Clutch the Eagle'ı oyunda kontrol edebileceğiz.

Beşer kişilik iki takımın mücadelesine tanık olacağımız yapım, Rematch benzeri bir oynanış sunacak. Dolayısıyla oynanış basit ve eğlenceli olacak. Yani Electronic Arts'ın popüler oyunu EA SPORTS FC 26'daki gibi gerçekçi bir oynanış görmeyeceğiz. FIFA Heroes'te PvE ve PvP olmak üzere iki farklı mod yer alacak.

PvP modunda oyuncular birbirleriyle mücadele edebilecek. PvE modunda ise botlara karşı oynanabilecek. Solace ve Enver Studios iş birliği kapsamında geliştirilen oyun, çizgi film tarzı grafiklere sahip olacak. Ayrıca oyunun Discord kanalı da açıldı. Oyuncular oyunun resmî web sitesi üzerinden "Join Discord" butonuna tıklayarak söz konusu kanala katılabiliyor.

Keyifli zaman geçirilmesini sağlayacak oyunun sayfası henüz açılmadı. Ayrıca FIFA Heroes'in ücretsiz olup olmayacağı da henüz belli değil. YouTube üzerinden bir tanıtım videosu da paylaşıldı. 1 dakika 9 saniye uzunluğundaki fragmanda maalesef oynanış görüntülerine yer verilmedi.

FIFA Heroes Çıkış Tarihi

Şimdiden merakla beklenmeye başlanan futbol oyunu FIFA Heroes, 2026 yılında PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ve mobil cihazlar için çıkacak. Oyunun tam olarak hangi ay geleceği ise henüz bilinmiyor. ilerleyen zamanlarda tam çıkış tarihinin açıklanması bekleniyor.