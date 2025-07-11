Final Fantasy Serisinde Dev İndirim! Ucuz Oyun Fırsatını Kaçırmayın

Final Fantasy serisini oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte FINAL FANTASY IX, FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE FINAL FANTASY XIII-2 dahil olmak üzere pek çok oyunun fiyatı düştü.

17 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında FINAL FANTASY IX yüzde 70 oranında indirime girdi. En iyi JRPG oyunları arasında yer alan yapım 16,99 dolar (682 TL) yerine 5,09 dolara (204 TL) satılmaya başlandı.

Yayıncılığını Square Enix'in üstlendiği FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE yüzde 60 oranında indirime girdi. 2018 yılında satışa sunulan oyunun fiyatı 39,99 dolardan (1.606 TL) 15,99 dolara (642 TL) düştü.

2014 yılında satışa sunulan FINAL FANTASY XIII-2 de yüzde 60 oranında indirime girdi. Oyun 15,99 dolar (642 TL) yerine 6,39 dolara (256 TL) satılmaya başlandı. FINAL FANTASY VIII ise yüzde 60 indirim ile 3,79 dolara (152 TL) satılıyor.

İndirime Giren Final Fantasy Oyunları