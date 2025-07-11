Final Fantasy Serisinde Dev İndirim! Ucuz Oyun Fırsatını Kaçırmayın

Final Fantasy serisi indirime girdi. Steam'de başlayan kampanya, ucuza oyun satın alma fırsatı sunuyor. İşte kampanyaya dair merak edilen detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Final Fantasy serisini oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte FINAL FANTASY IX, FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE FINAL FANTASY XIII-2 dahil olmak üzere pek çok oyunun fiyatı düştü.

17 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında FINAL FANTASY IX yüzde 70 oranında indirime girdi. En iyi JRPG oyunları arasında yer alan yapım 16,99 dolar (682 TL) yerine 5,09 dolara (204 TL) satılmaya başlandı.

Yayıncılığını Square Enix'in üstlendiği FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE yüzde 60 oranında indirime girdi. 2018 yılında satışa sunulan oyunun fiyatı 39,99 dolardan (1.606 TL) 15,99 dolara (642 TL) düştü.

2014 yılında satışa sunulan FINAL FANTASY XIII-2 de yüzde 60 oranında indirime girdi. Oyun 15,99 dolar (642 TL) yerine 6,39 dolara (256 TL) satılmaya başlandı. FINAL FANTASY VIII ise yüzde 60 indirim ile 3,79 dolara (152 TL) satılıyor.

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İndirime Giren Final Fantasy Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
FINAL FANTASY IX 16,99 dolar 5,09 dolar %70
FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION 27,99 dolar 11,19 dolar %60
FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE 39,99 dolar 15,99 dolar %60
FINAL FANTASY XIII-2 15,99 dolar 6,39 dolar %60
FINAL FANTASY VIII 9,49 dolar 3,79 dolar %60
STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN 31,99 dolar 12,79 dolar %60
FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster 23,99 dolar 9,59 dolar %60
CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION 39,99 dolar 15,99 dolar %60
FINAL FANTASY IV (3D Remake) 12,99 dolar 6,49 dolar %50
FINAL FANTASY VII REBIRTH 54,99 dolar 32,99 dolar %40
FINAL FANTASY XVI 39,99 dolar 25,99 dolar %35

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