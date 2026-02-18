Firefox'un Kapıları, Bir Dönemin Efsane İşletim Sistemine Kapanıyor

Dünyanın en çok kullanılan ilk 5 tarayıcısı arasında yer alan Mozilla Firefox, Microsoft'un bir dönem çok popüler olan işletim sistemini desteklemeyi bırakıyor. Eski bir işletim sistemi olan Windows 7'de güvenli bir şekilde kullanılabilecek birkaç tarayıcıdan biri olan Firefox yakında kullanıcılarının bir kısmına veda edecek. Bu da bir devrin sonuna işaret ediyor.

Firefox'un Windows 7 Desteği Ne Zaman Kesilecek?

Eski Windows sürümlerine yönelik güvenlik güncellemesi sunan nadir web tarayıcılarından biri olan Firefox, 115 ESR sürümü ile Windows 7'ye destek vermeyi tamamen bırakmayı planlıyor. Bu sürüm için güncellemeler ayın ilerleyen günlerinde durdurulacak. Bu noktadan sonra web tarayıcısı artık güncelleme almayacak ve kullanıcılar, olası tehditlere karşı açık hedef hâline gelecek.

Aslına bakacak olursanız Mozilla, bundan çok daha önce Windows 7 desteğini kesmeyi düşünüyordu. Eylül 2024'te üzerinde düşünülmeye başlanan bu plandan kullanıcı sayısının azımsanamayacak kadar fazla olması nedeniyle vazgeçilmişti. Hatta önce Şubat 2025 tarihine ertelendi ancak belirtilen tarih yaklaşırken Windows 7'ye olan ilgi düzeyinin hâlâ yüksek olduğu görüldü. Bu sebepten dolayı bir erteleme kararı daha alındı.

Görünüşe göre bu sefer bir erteleme olmayacak. Mozilla, olasılıkları tamamen ortadan kaldırmış durumda. Güncel verilere göre oldukça düşük bir kullanım oranına sahip olan Windows 7'de yakında güvenli bir şekilde web'de gezinme deneyimi elde etmek mümkün olmayacak. Bu eski işletim sistemini hâlâ kullanan kişilerin bir an önce yeni bir sürüme geçmesi gerekiyor.

Windows 7 Kullanıcıları, Firefox Desteği Bittiğinde Ne Yapacak?

Microsoft'un birkaç ay önce Windows 10'a verilen desteği kestiğini göz önünde bulunduracak olursak geriye yalnızca Windows 11 kalıyor. Hâlihazırda Windows 11'in sistem gereksinimlerini karşılayan bir donanımınız olmayabilir. Bu durumda yeni bir bilgisayar almaktan başka seçeneğiniz olmayabilir. Elbette ki bunun yerine tarayıcıyı kullanmaya devam edebilirsiniz ancak güvenlik güncellemesi olmadan internette gezinmek, ciddi tehditlere kapı aralayabilir.