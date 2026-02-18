Discord'un Tahtı Sallantıda! Herkes Bu Uygulamaya Yöneliyor

Discord, geçtiğimiz günlerde bir duyuru yaparak Mart 2026 itibarıyla dünya genelinde bir yaş doğrulama sistemini devreye alacağını açıkladı. TeamSpeak tarafından gelen son bilgiler, şirket tarafından alınan son kararın kullanıcılar arasında büyük hareketliliğe neden olduğunu gözler önüne serdi. Öyle ki Discord'dan ayrılan kullanıcılar, alternatif olarak TeamSpeak'e yönelmeye başladı.

TeamSpeak'in Kullanıcı Sayısı Giderek Artıyor

TeamSpeak, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımda kullanıcı sayısında inanılmaz bir artış yaşandığını duyurdu. Uygulamaya yönelik o kadar yoğun bir talep bulunuyor ki bazı sunucularda şimdiden limitler aşıldı. Şirket, bu kadar büyük bir kullanıcı kitlesine daha kesintisiz hizmet verebilmek için Frankfurt ve Toronto'da yeni sunucuları aktif ettiğini ifade etti.

Bu yoğun göçün arkasında şüphesiz ki Discord'un yeni yaş doğrulama sistemi bulunuyor. Şirketin 9 Şubat 2026 tarihinde paylaştığı duyuruya göre Mart ayından itibaren yaşını doğrulamayan kişilere yönelik birtakım kısıtlamalar devreye alınacak. Dahası, kullanıcıların bunları aşabilmesi için yüz taraması yapması ya da kimlik belgesi yüklemesi zorunlu olacak.

Kullanıcılar, Discord ile Verilerini Paylaşmak İstemiyor

Doğrulama tamamlanana kadar her kullanıcı varsayılan olarak "reşit olmayan" kullanıcı sayılacak. Bu hesaplar, bazı sunuculara katılamayacak. Tanımadığı kişilerden gelen mesajlar ayrı bir istek listesinde sıralanacağı için bunları gözden kaçırma gibi riskler ile karşı karşıya kalacak. Kimlik doğrulaması yapmak sadece birkaç saniye sürüyor ancak sorun pratiklik değil, gizlilikte.

Discord her ne kadar kimlik doğrulama işleminde elde edilen verilerin kullanılmadığını ve saklanmadığını ifade etse de verilerinin bu tür amaçlarla kullanılmasını istemeyen çok sayıda kullanıcı bulunuyorlar. Sadece sohbet etmek için biyometrik verilerini veya kimlik bilgilerini bir şirket ile paylaşmak istemiyorlar.

Kaldı ki Ekim 2025'te Discord'un üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcısında yaşanan veri sızıntısı yüzünden yaklaşık 70 bin kullanıcının bilgilerinin sızdırıldığı belirtilmişti. Hâl böyleyken kullanıcılar ister istemez daha temkinli olmaya çalışıyor. Peki, siz bu yeni yaş doğrulama sistemi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.