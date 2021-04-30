Ford, BMW ve Honda Çip Krizi Nedeniyle Üretimi Durdurdu

Ford, BMW ve Honda'da çip krizi yaşanıyor. Dünyanın en büyük otomobil üreticileri çip kıtlığının ortasında üretim hattını azaltmayı planlıyorken, diğer teknoloji üreticileri de kullanıcıları uyarmayı ihmal etmiyor.

Geçen yılın sonundan bu yana, çeşitli endüstriyel sektörlerde mikroçip kıtlığı yaşanıyor.

Ford, çip kıtlığı yüzünden üretimi bu çeyrekte yarıya indireceğini söyledi. Japon markası Honda, önümüzdeki ay üç fabrikada üretimi beş veya altı gün süreyle durduracağını açıkladı. Son olarak BMW ise aynı nedenlerle Almanya ve İngiltere'deki tesislerindeki yavaşlama yaşayacağı konusunda uyardı.

The New York Times'ın bu ayın başında bildirdiğine göre, yonga kıtlığı diğer sektörlere doğru genişliyor. Samsung ve Apple dahil olmak üzere pek çok teknoloji üreticisi son ürünlerin teslimatlarında olası gecikmeler yaşayacaklarını bildirdi.

Kriz aynı zamanda otomobil alıcıları için daha uzun bekleme sürelerine de sebep oluyor. New York Times'a göre Porsche, müşterilerin arabalarını almak için fazladan 12 hafta beklemek zorunda olabileceği konusunda uyardı.

Ford, BMW ve Honda'da çip krizi yaşanıyor

Çip kıtlığı çeşitli nedenlerden kaynaklanıyor: Koronavirüs salgını, tesislerde üretimi yavaşlattı ve küresel tedarik zincirleriyle ilişkileri durdurdu veya gevşetti. Salgın aynı zamanda çeşitli elektronik cihazlara olan talebin artmasına da yol açtı (yalnızca Ocak ayında mikroçip satışları %13,2 yükseldi).

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Çin hükümeti arasındaki ticaret savaşından kaynaklanan başka sorunlar da çeşitli şirketlerin yaptırımlar ve yasaklara maruz kalmasına yol açtı.

Buna ek olarak geçen yıl Ekim ayında yaşanan bir yangın Japonya'daki mikroçip fabrikasını tahrip etti ve bu yıl Teksas'ta yaşanan kar fırtınası bazı fabrikaların birkaç hafta boyunca çalışmasını engelledi.

Tüm bunlara karşın TSMC'den 100 milyar dolarlık çip yatırımı geliyor. Geçtiğimiz dönemde bu yana yarı iletken çip pazarında yaşanan tedarik sıkıntısı, yonga üreticilerini harekete geçirmiş durumda. Intel'in 20 milyar dolarlık hamlesinden sonra TSMC rekor kıracak: 3 yılda 100 milyar dolarlık çip yatırımı yapılacak.

Intel'in gelişmiş yonga üretim kapasitesini genişletmek için 20 milyar dolarlık bir plan açıklamasından günler sonra, anlaşmalı yonga üreticisi TSMC dev planını duyurdu. Tayvanlı şirket, tesislerindeki kapasiteyi artırmak için önümüzdeki üç yıl içinde 100 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını söyledi.