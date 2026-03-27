Ford’dan Elektrikli Ticari Sürprizi! Yeni Transit City Tanıtıldı

Elektrikli ticari araç pazarı büyümeye devam ederken üreticiler şehir içi kullanım odaklı yeni modellerle rekabeti artırıyor. Özellikle e-ticaret ve şehir içi dağıtım ihtiyaçlarının artması, kompakt boyutlu ve düşük işletme maliyetli elektrikli van modellerine olan ilgiyi hızla yükseltti. Bu kapsamda Ford cephesinden gelen yeni hamle, Türkiye’de de yakından takip edilen elektrikli ticari araç segmentinde dengeleri değiştirebilecek gibi görünüyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Ford Transit City Teknik Özellikleri Neler?

Yeni Transit City, 110 kW (150 HP) gücünde elektrikli motorla geliyor. 56 kWh kapasiteli LFP (lityum demir fosfat pil) batarya ile sunulan model Avrupa standartlarına göre 254 kilometreye kadar menzil sunuyor. Bu değer özellikle şehir içi kullanım için optimize edilmiş bir yapı anlamına geliyor. Yükleme tarafında ise model oldukça iddialı. Aracın L2H2 versiyonu 8 metreküp yük hacmi sunarken maksimum taşıma kapasitesi 1275 kg seviyesine ulaşıyor.

Daha kompakt L1H1 versiyonunda ise yaklaşık 6 metreküp hacim ve 1085 kg taşıma kapasitesi sunuluyor. Ayrıca araç üç yük paletini (standart boyda) aynı anda taşıyabilecek şekilde tasarlandı. Şarj tarafında model 87 kW DC hızlı şarj desteği sunuyor. Bu sayede batarya yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine yaklaşık 33 dakikada dolabiliyor. AC şarj tarafında ise 11 kW ile yaklaşık 4.5 saatte aynı doluluk seviyesine ulaşabiliyor.

Ford Transit City Rakipleri Kimler?

Transit City’nin en büyük rakiplerinden biri Renault Kangoo E-Tech olarak öne çıkıyor. Kangoo E-Tech yaklaşık 300 km menzil sunarken daha küçük bir yük hacmine sahip. Ford Transit City ise daha yüksek taşıma kapasitesi ve daha geniş iç hacmiyle özellikle ticari kullanım tarafında avantaj sağlıyor.

Bir diğer önemli rakip ise Citroen e-Berlingo ve Peugeot e-Partner modelleri. Bu araçlar daha uzun menzil sunabilse de Transit City’nin modüler yapısı ve şasi kabin seçeneği, özellikle özel dönüşüm isteyen işletmeler için ciddi bir avantaj oluşturuyor.

Ford Transit City Türkiye'ye Gelecek Mi?

Ford, Transit City’nin yıl sonuna doğru satışa sunulacağını açıkladı. İlk etapta Avrupa pazarında satışa çıkacak modelin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği henüz netleşmiş değil. Ancak Türkiye’de Transit ailesinin güçlü satış performansı ve ticari araç pazarındaki talep göz önüne alındığında modelin Türkiye’ye gelme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Editörün Yorumu

Transit City, özellikle şehir içi lojistik tarafında Türkiye’de ciddi bir boşluğu doldurabilecek potansiyele sahip. Menzil, yük kapasitesi ve kompakt yapı dengesi iyi kurulmuş. Eğer doğru fiyatlandırma ile Türkiye pazarına giriş yaparsa Kangoo E-Tech ve e-Berlingo gibi modeller karşısında güçlü bir alternatif olabilir.

