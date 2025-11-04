Türkiye'de En Çok Satılan Hafif Ticari Araçlar: Zirvede Ford Var

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bununla beraber Türkiye'de en çok satılan hafif ticari araçlar belli oldu. Rapora göre Ford geçtiğimiz ay büyük bir başarı elde etti. Listede Fiat, Ford, Peugeot, Opel ve Citroen dahil pek çok markanın arabaları mevcut.

Türkiye'de En Çok Satılan Hafif Ticari Araçlar

Sıra No Otomobil Adı Ekim Satış Adedi Ocak-Ekim Satış Adedi 1 Ford Tourneo Courier 3.494 22.942 2 Fiat Doblo Combi 2.229 14.061 3 Ford Transit Kamyonet 1.316 13.613 4 Peugeot Rifter 1.282 13.531 5 Opel Combo 1.340 11.215 6 Citroen Berlingo 1.338 10.898 7 Volkswagen Caddy 1.336 9.785 8 Ford Transit Van 845 7.282 9 Fiat Scudo 717 6.425 10 Ford Transit Custom 894 5.607

Kısa süre önce ekim ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller ve en çok satılan elektrikli arabalar açıklanmıştı. Şimdi ise en çok satılan hafif ticari araçlar duyuruldu. Rapora göre Ford Tourneo Courier, ekim ayında 3.494 adet, ocak-ekim döneminde ise 22.942 adet satıldı. Böylece popüler araç zirvede konumlandı.

Fiat Dombo Combi'nin geçtiğimiz ay 2.229 adet, ocak-ekim döneminde ise 14.061 adet satıldığı açıklandı. Ford Transit Kamyonet, ekim ayında 1.316 adet, ocak-ekim döneminde ise 13.613 adet satıldı. Peugeot tarafından üretilen Rifter, ekim ayında 1.282 satış adedine, ocak-ekim aylarında ise 13.531 satış adedine ulaştı.

Türkiye'de ekim ayında ve ocak-ekim döneminde en çok hafif ticari araç satan otomobil markası Ford oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirket, geçtiğimiz ay 7.526 adet, ocak-ekim aylarında ise adet hafif ticari araç sattı. İkinci sırada ise Fiat konumlandı. Fiat'ın geçtiğimiz ay 4.290 adet, ocak-ekim aylarında ise 59.564 hafif ticari araç sattığı açıklandı.

Almanya merkezli otomobil üreticisi Volkswagen, geçtiğimiz ay 2.508 adet, ocak-ekim döneminde ise 18.958 adet hafif ticari araç sattı. Opel, ekim ayında 2.427 adet, ocak-ekim döneminde ise 20.616 adet hafif ticari araç sattı. Citroen, geçtiğimiz ay 2.130 adet, ocak-ekim döneminde 17.746 adet satıldı.