Fortnite Geri Döndü! Yıllar Önce Kaldırıldığı Platforma Eklendi

Fortnite yıllar önce kaldırıldığı uygulama ve oyun mağazasına geri döndü. İlk olarak 2020 yılında hem Play Store hem App Store'dan kaldırılan oyun, yıllarca süren davaların ardından Play Store'daki yerini aldı. Epic Games'in en çok sevilen oyunlarından biri olan Fortnite ile ilgili bu önemli gelişme, oyunun sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.

Fortnite Yeniden Play Store'dan Yüklenebiliyor

Fortnite'ın resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre Fortnite, Google Play Store'a yeniden eklendi. Bu, Epic Games'in 2020 yılında Play Store'dan kaldırıldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Google'a karşı açtığı davadaki son gelişmelerle birlikte gerçekleşti.

Bilmeyenler için Fortnite, 2020 yılının yaz aylarında Google'ın uygulama içi satın alımlardan aldığı yüzde 30'luk komisyonu haksız ve rekabete aykırı bir durum olarak gördü ve bunlardan kurtulup daha fazla kâr elde etmek için Fortnite'ın Android sürümüne doğrudan kendi ödeme sistemini entegre etti.

Sorun şu ki bu davranışla birlikte aynı zamanda Google'ın Play Store politikasını da ihlal etmiş oldu. Olayın üzerine Fortnite uygulama mağazasından kaldırıldı. Epic Games ise karşılık olarak Google'a tekel olduğu iddiasıyla ABD'de antitröst davası açtı. Şirketin bu davası, uzun bir süre boyunca devam etti. 2023 yılında ise karara bağlandı.

Dava kapsamında Google'ın Play Store ve Google Play faturalandırma hizmetlerini kullanarak yasa dışı yolla tekel konumuna geçtiği kararına varıldı. Böylece Google'ın uygulama dağıtımı ve ödeme sistemleri konusundaki hâkimiyetinin rekabeti engellediği ve Epic Games'in haklı olduğu düşüncesi yasal zeminde de geçerlilik kazandı.

Teknoloji devi, 2023'teki aleyhine olan karardan sonra temyize gitti ve bu da uygulamanın ertelenmesine yol açtı. Daha sonra teknoloji devinin temyiz başvurusu reddedildi. Böylece Fortnite'ın Play Store'a geri dönüşünün kapısı aralandı. Ne var ki davanın sadece ABD genelini ilgilendirmesi, Fortnite'ın da sadece Play Store'un ABD versiyonu üzerinden erişilebilir olmasını sağladı. Bu, diğer ülkelerdeki kullanıcıların "şimdilik" Fortnite'a Play Store'dan erişemeyeceği anlamına geliyor.