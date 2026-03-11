Epic Games’ten Oyuncuları Üzen Duyuru: Fornite'a Zam Geliyor! İşte Yeni Fiyatlar

Dünyanın en popüler nişancı oyunlarından Fortnite, oyuncuları üzen bir duyuruyla gündeme geldi. Epic Games tarafından geliştirilen yapımdaki oyun içi para birimi V-Papeller yakında zamlanıyor. Oyuncular, ödedikleri para karşılığında daha az V-Papel sahibi olacak. İşte 2026 yılı için Fortnite V-Papel fiyat listesi...

Fortnite V-Papel Fiyatı Ne Kadar Olacak? (2026)

Paket Eski Yeni Epic İadesi 190,00 TL Paketi 1.000 V-Papel 800 V-Papel +38 TL iade 485,00 TL Paketi 2 bin 800 V-Papel 2 bin 400 V-Papel +97 TL iade 780,00 TL Paketi 5 bin V-Papel 4 bin 500 V-Papel +156 TL iade 1.898,00 TL Paketi 13 bin 500 V-Papel 12 bin 500 V-Papel +380 TL iade Tam Miktar Paketi 50 V-Papel yaklaşık 10,60 TL* 50 V-Papel 21,00 TL*

Epic Games, resmi web sitesi üzerinden yaptığı duyuruda Fortnite’ın şirkete maliyetinin arttığını ve bu nedenle oyun içi para birimine zam yapmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Sadece Türkiye değil, tüm dünya için güncellenen fiyat tablosu yakında devreye girecek. Fiyatlar değişmese de bu fiyatlara karşılık verilen V-Papel miktarı azalacak.

190 TL’lik paketle daha önce 1.000 V-Papel alınırken artık sadece 800 V-Papel verilecek. 485 TL’lik pakette 2 bin 800 V-Papel yerine 2 bin 400 V-Papel, 780 TL’lik pakette 5 bin V-Papel yerine 4 bin 500 V-Papel, 1.898 TL’lik pakette ise 13 bin 500 V-Papel yerine 12 bin 500 V-Papel alınabilecek.

Bu arada V-Papelleri doğrudan Epic Games mağazası üzerinden satın alırsanız yüzde 20 iade fırsatından yararlanabilirsiniz. Buna göre 190 TL için 38 TL, 485 TL için 97 TL, 780 TL için 156 TL ve 1.898 TL için 380 TL geri alabileceksiniz.

Fortnite V-Papel Fiyatı Ne Zaman Zamlanacak?

Epic Games'in paylaştığı yeni fiyat tablosu, 19 Mart 2026 itibarıyla geçerli olacak. Buna göre V-Papel satın almayı planlıyorsanız biraz acele etmenizde fayda var.

Editörün Yorumu

Fortnite oynamıyor olsam da yapılan bu zam gerçekten üzücü. Artık oyuncular aynı parayla eskisinden daha az V-Papel alacak. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.