PlayStation Plus'a 13.170 TL'lik 7 Oyun Geliyor! Tarih Verildi

Sony, PlayStation Plus aracılığıyla her ay düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunuyor. PlayStation Plus aboneliğine sahip olan oyuncular, kütüphanedeki oyunları ekstra ücret ödemeden oynayabiliyor ve bu sayede keyifli zaman geçirebiliyor. Sony tarafından yapılan açıkmaya göre bu ay kütüphaneye 9 oyun eklenecek.

PlayStation Plus'a Mart Ayında Hangi Oyunlar Gelecek?

Sony'nin popüler abonelik hizmeti olan PlayStation Plus'ın kütüphanesine 17 Mart 2026 tarihinde yedi adet oyun eklenecek. Playstation Plus aboneleri, belirtilen tarihten itibaren listede yer alan oyunları ekstra bir ücret ödemeden oynayabilecek. Bu oyunlar arasında Warhammer 40,000: Space Marine 2 dikkat çekiyor.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Nasıl Bir Oyun?

Saber Interactive tarafından geliştirilen Warhammer 40,000: Space Marine 2, aksiyon odaklı bir oynanış sunuyor. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan yapımda insanlığı tehdit eden düşmanlar ile mücadele ediyoruz. Titus'u kontrol ettiğimiz yapımda sürekli hareket hâlinde olmamız ve farklı taktikler geliştirmemiz gerekiyor.

Metal Eden Nasıl Bir Oyun?

Bilim kurgu temasına sahip bir FPS oyunu olan Metal Eden, geçtiğimiz yıl satışa sunuldu. Yayıncılığını Deep Silver'ın üstlendiği yapımda Eden projesinin gizemlerini açığa çıkarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkıyoruz. Kaliteli grafiklere, etkileyici atmsofere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan oyunda tek oyunculu mod mevcut.

Blasphemous 2 Nasıl Bir Oyun?

Blasphemous 2, en iyi metroidvania oyunları arasında yer alıyor. Oyun boyunca ilerlerken farklı bölgeler keşfedebiliyor ve yeni yetenekler kazanabiliyoruz. Oyundaki müzikler, atmosferin daha etkileyici olmasını sağlıyor. The Game Kitchen tarafınadn geliştirilen yapımad souls-like ögesi de bulunuyor. Oyunun 83 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.

Astroneer Nasıl Bir Oyun?

Keşif ve üretim odaklı bir oyun olan Astroneer'de farklı gezegenlerde kaynak toplayıp çeşitli yapılar inşa edebiliyor ve teknolojiler geliştirebiliyoruz. Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan oyunda her gezegnin kendine özgü ekosistemi ve kaynaklar bulunuyor. Türkçe arayüz desteğine sahip olan oyunu ister tek başımıza ister arkadaşlarımızla oynayabiliyoruz.

Editörün Yorumu

PlayStation Plus'ın mart ayı listesinin oldukça iddialı olduğunu söyleyebilirim. Bence listede Warhammer 40,000: Space Marine 2, Metal Eden ve Astroneer dahil olmak üzere pek çok başarılı oyun bulunuyor. Bu oyunları daha önce oynamıştım ve çok beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle Astroneer, keşif ve üretim tabanlı oynanışıyla saatler boyunca eğlenceli zaman geçirmemi sağlamıştı.