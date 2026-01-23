Japonya'da Geçecek Yarış Oyunu Tanıtıldı: İşte Fragmanı ve Çıkış Tarihi

Son dönemde yarış oyuncularının gözde serilerinden Forza Horizon merakla beklenen yeni yapımı Forza Horizon 6 ile tekrardan sahneye çıktı. Xbox Developer Direct 2026 etkinliğinde boy gösteren Playground Games Japonya temalı yeni oyununu resmen tanıttı.

Tanıtım gecesi ile birlikte Forza Horizon 6'nın PC, Xbox ve PS5 konsolları için de çıkış tarihi belli olurken oynanış fragmanı da yayınlandı. Gelin oyun ile ilgili açıklanan tüm detaylara hep birlikte göz atalım.

Forza Horizon 6 Ne Zaman Çıkacak?

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Forza Horizon 5'te görüntülenen bir tanıtım ekranında yeni oyunun 19 Mayıs'ta çıkış yapacağı ortaya çıkmıştı. Geldiğimiz noktada lansman etkinliği ile birlikte bu sızıntının resmiyet kazandığını görüyoruz.

Yarış oyunları sevenlerin yeni gözdesi Forza Horizon 6, 19 Mayıs 2026 tarihinde PC ve Xbox Series X/S ve Xbox Cloud platformlarında satışa sunulacak. Aynı tarihte oyun Xbox Game Pass kütüphanesindeki yerini de alacak. Premium kullanıcıları için erken erişimin 15 Mayıs'ta başlayacağını da belirtelim. PlayStation 5 sürümünün ise yılın ilerleyen dönemlerinde çıkacağı belirtiliyor.

Forza Horizon 6 Neler Sunacak?

Playground Games yeni oyun ile birlikte serinin alıştığımız dinamiklerinde köklü bir değişikliğe gidildiğini belirtiyor. Buna göre özellikle Horizon 5'te alıştığımız yıldız pilot kimliğini geride bırakacağız. Zira yeni oyunda Japonya'ya gelmiş sıradan bir turist olarak maceraya atılacağız.

Aktarılanlara göre oyuncular ülkede düzenlenen yarış festivalin en alt basamağından başlayıp adım adım Süperstar statüsüne yükselmeye çalışacak. Böylelikle önceki oyunlarda zaten zirvedeyken başladığımız kariyer yolculuğunun yerini gerçek bir başarı hikayesi alacak.

Harita konusunda da iddialı konuşan Playground Games oyunun Forza Horizon serisindeki en büyük ve en dikey yapılı haritasına sahip olduğunu belirtiyor. Özellikle şehir merkezi alanlarının geçmiş yapımlara kıyasla çok daha geniş olduğu ifade ediliyor.

Forza Horizon 6 devasa haritasının yanı sıra geniş araç yelpazesiyle de rekor kıracak. İlk günden itibaren tam 550 araç oyuncuların beğenisine sunulacak. Üstelik yeni araç listesinin daha dengeli sınıflara sahip olduğu da söyleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz oyunun yenilenen dinamikleri ve geniş haritasını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.