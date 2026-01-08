Bu Tablo Ne İstiyorsanız Onu Gösteriyor! Pili Yıllarca Gidiyor

Son derece yenilikçi ürünlerden biri olan Fraimic, CES 2026'da sergilendi. İlk bakışta bir tablo gibi görünen cihaz, yapay zeka desteği sayesinde kullanıcı ne isterse onun resmini çizip gösteriyor. Sizi dinleyen ve anlayan bu akıllı tablo, odasına şık bir görünüm kazandırmak isteyenlere hitap ediyor.

Fraimic Özellikleri

Fraimic, sanat eserleri oluşturmak için 13 inçlik bir E Ink ekran teknolojisini kullanıyor. Görüntüler için yapay zeka kullanılan cihaz, bu alanda benzer ürünler sunan çoğu markadan farklı olan kullanım için aylık bir ücret ödeme şartı koşmuyor. Satın alma işlemini gerçekleştirdiğinizde size yılda 100 adet ücretsiz görsel oluşturma hakkı tanımlanıyor.

Bu miktarın yetersiz olduğunu düşünen kişiler, daha fazlasını oluşturmak isterse ek paket satın alabiliyor. Dolayısıyla ihtiyacınız olduğu kadar ödeme yapma yaklaşımının benimsendiğini söylemek mümkün. Eğer yapay zeka ile oluşturulan görselleri gerçek bir sanat olarak görmüyorsanız bunların yerine kendi fotoğraflarınızı ya da sevdiğiniz diğer sanat eserlerini kolaylıkla yükleyebiliyorsunuz.

Bu akıllı tablo, kablolarla kirli bir görünüm yaratmıyor. Evinizin genel görünümüne uyum sağlıyor. Ekran sadece görüntü değiştirirken güç harcadığı için günde bir kez resim değiştirdiğiniz senaryoda bile pili yıllarca dayanabiliyor. Çoğu insanın duvarında tuttuğu sanat eserlerini uzun bir süre boyunca kullanma eğilimi göz önünde bulundurulursa bu sürenin daha da yüksek olması muhtemel.

Bu tablo, mikrofonla beraber geliyor. Sesli komutlarınız algılandıktan sonra talepleriniz OpenAI'ın sohbet botu ChatGPT'sine güç veren GPT modeline iletiliyor ve birkaç saniye içinde ekranda yeni bir görsel çıkıyor. Sanat eserlerini yüklemek için özel bir uygulama indirmenize gerek yok. Doğrudan web sitesine ya da ağ üzerinden yükleme yapmak mümkün.

Fraimic Fiyatı

Fraimic için 399 dolar (17 bin 175 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihaz, 13 inç büyüklüğünde Spectra 6 E Ink ekranla birlikte geliyor. Yatay mı yoksa dikey mi olarak tutulduğunu otomatik olarak anlayarak görseli ona göre ayarlıyor. Ayrıca çerçevesini de dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz.