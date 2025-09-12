Steam Kurucusundan Şaşırtan Açıklama! İtiraf Etti

Oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden The International, bu yıl Almanya’da start verdi. Dota 2’nin dünya çapındaki popülerliğiyle bilinen turnuvanın açılışında Valve’ın kurucu ortağı Gabe Newell sahneye çıktı. Newell, açıklamalarıyla hem oyunculara hem de turnuvaya renk kattı.

Gabe Newell: “Her Gün Dota 2 Oynuyorum”

On binlerce kişinin yerinde, milyonlarca kişinin ise çevrim içi olarak takip ettiği etkinlikte konuşan Valve kurucusu Gabe Newell, oyuna olan sevgisini dile getirdi. Newell, 2011’deki ilk turnuvadan bu yana Dota’ya bakışının tamamen değiştiğini ve oyuna adeta bağlandığını söyledi.

Ünlü iş insanı, zaman zaman oyunda hakaretlere maruz kaldığını da esprili bir dille paylaştı. Sohbet ekranında kendisine “noob” (çaylak) diyen ve oyunu silmesini isteyenler olsa da bunu topluluğun heyecanı olarak gördüğünü belirtti. Ona göre bu durum, oyunun ne kadar tutkuyla oynandığının bir göstergesi.

Bilmeyenler için Dota 2, dünyanın en iyi MOBA oyunları arasında yer alıyor ve her gün yüz binlerce oyuncuyu ekran başına topluyor. Steam’de en çok oynanan yapımlar arasında yer alan oyun, Valve’ın bir diğer efsanesi Counter-Strike 2 ile en çok satanlar sıralamasında kendine yer buluyor.

