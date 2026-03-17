Samsung'un Yeni Orta Segment Telefonu Mobil Oyuncuları Sevindirecek

Samsung’un bir süredir üzerinde çalıştığı yeni telefonu Galaxy A57 5G için geri sayım resmen başladı. Modelle ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası orta segmente hitap edeceği yönünde. Son gelişmeler cihazın mobil oyuncuları fazlasıyla sevindirecek bir özelliğe sahip olacağını gösteriyor. İşte ayrıntılar!

Galaxy A57 5G Mobil Oyuncuları Nasıl Sevindirecek?

Bilindiği üzere akıllı telefonlarla karşılaştığımız en büyük sorunlardan birisi de aşırı ısınma. Bu nedenle özellikle oyun oynarken kare hızlarında düşüşler yaşanıyor ve düzgün bir kullanıcı deneyimi elde edemiyoruz. Ancak görünüşe göre Galaxy A57 5G modelinde böyle bir sorun yaşanmayacak.

Güvenilir kaynaklara göre, model selefine kıyasla çok daha büyük bir buhar odasına sahip olacak. Bu sayede aşırı ısınmadan kaynaklı performans düşüşlerini görmeyeceğiz. Biraz daha açarsak, ilgili donanım akıllı telefonun adeta radyatörü gibi çalışıyor. Böylelikle sıcaklık kontrol altında tutuluyor ve aşırı ısınmanın önüne geçilebiliyor.

Kağıt üzerinde soğutma sistemi büyüyor gibi görünse de ürün selefine kıyasla daha ince ve hafif olacak. Bu kapsamda cihazın 6,9 mm kalınlığında ve 179 gram ağırlığında olacağı belirtiliyor. Karşılaştırma yaparsak, Galaxy A56 5G 7,4 mm kalınlığında ve 198 gram ağırlığındaydı.

Galaxy A57 5G Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu : 6,6 inç

: 6,6 inç Ekran Çözünürlüğü : Full HD+

: Full HD+ Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Türü : Super AMOLED

: Super AMOLED İşlemci : Exynos 1680

: Exynos 1680 Grafik İşlemci (GPU) : Xclupse 550

: Xclupse 550 RAM : 6/8/12 GB

: 6/8/12 GB Depolama : 128/256 GB

: 128/256 GB Batarya : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Şarj Hızı : 45W

: 45W Ana Kamera : 50 MP

: 50 MP Makro Kamera : 5 MP

: 5 MP Ultra Geniş Açılı Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

Galaxy A57 5G Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Galaxy A57 5G, 6,6 inç boyutlarında, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan Super AMOLED bir ekrana sahip olacak. Kullanıcılar yüksek yenileme hızları sayesinde daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Selefiyle karşılaştırıldığında ekran boyutunda ufak bir düşüş olsa da bu durum kullanıcı deneyimini etkilemeyecek.

Şu ana dek gelen sızıntılar ürünün ekran boyutu dışındaki özelliklerinin Galaxy A56 ile benzer olacağını gösteriyor. Bilindiği üzere selefinde 6,7 inç boyutlarında, 120 Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan Super AMOLED bir panel kullanılmıştı.

Galaxy A57 5G Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Akıllı telefonda Samsung'un kendi üretimi Exynos 1680 işlemcisi mevcut olacak. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmese de bu yonga setinin kullanılacağı ilk modelin Galaxy A57 5G olacağı söyleniyor. İşlemci; bir adet 2,91 GHz hızında ana çekirdek, iki adet 2,6 GHz hızında yardımcı çekirdek ve dört adet 1,95 GHz hızında yardımcı çekirdeğe sahip.

Kullanıcılar Exynos 1680 işlemci sayesinde PUBG: Mobile gibi mobil pazardaki oyunların büyük bir kısmını herhangi bir sorun yaşamadan oynayabilecek. Özellikle soğutma sistemindeki büyüme ısınmayı minimum düzeyde tutarak yonga setinin performansını maksimum seviyede korumaya yardımcı olacak.

Galaxy A57 5G Kamerası Nasıl Olacak?

Galaxy A57 5G kamera tarafında da kullanıcıları üzmeyecek. Zira üründe 50 megapiksel ana, 12 megapiksel ultra geniş açı ve 5 megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Cihazın ana kamerası, OIS (Optik Görüntü Sabitleme) desteğine sahip olacak. Böylece el titremesi gibi durumlarda çekilen görsellerin bulanık çıkması önlenebilecek.

Galaxy A57 5G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Ne Kadardan Satılacak?

Şu an için Samsung'dan Galaxy A57 5G'nin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak sızıntılara göre ürünün tanıtımı bu ayın sonlarına doğru yapılacak. Bilindiği üzere Galaxy A56 5G modeli Mart 2025'te tanıtılmıştı. Bu da cihazın bu ay tanıtılacağı iddialarını büyük oranda doğruluyor.

Galaxy A56 an itibariyle Samsung'un web sitesinde 25 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu kapsamda yaklaşan Galaxy A57 5G'nin de 26 ila 30 bin TL aralığında bir fiyat etiketine sahip olması muhtemel. Tabii burada resmi açıklamayı beklemenin daha faydalı olacağını söylemekte fayda var.

Editörün Yorumu

Dürüst olmak gerekirse orta segment bir cihaz alacak olsam Samsung'u tercih ederim. Zira 120Hz yenileme hızı, OIS destekli 50 megapiksel ana kamera ve FHD+ çözünürlük gibi kritik detaylar Galaxy A57 5G'yi bu fiyat aralığında oldukça güçlü bir alternatif haline getiriyor.