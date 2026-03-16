12 GB RAM'li Galaxy A57'nin Kutu Açılışı Yapıldı! Tasarımı Şaşırttı

Samsung'un bütçe dostu yeni telefonu Galaxy A57 5G merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Android telefonun kutu açılış videosu ortaya çıktı. Bununla beraber telefonun hem renk seçeneği hem de tasarımı belli oldu. Görüntüye göre telefon çok şık bir görünüme sahip olacak.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Kutu Açılış Videosu Nasıl İzlenir?

Samsung Galaxy A57 5G'nin kutu açılış videosu X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşıldı. Telefon henüz tanıtılmadığı için video her an yayından kaldırılabilir. Bu videoyu kaldırılana kadar aşağıdaki oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz. Eğer kaldırılırsa haberimizin devamındaki kutu açılış resimlerine göz atabilirsiniz.

Here’s a real-life look at the Samsung Galaxy A57 5G.



The purple color looks amazing 😍😍 — it reminds me of the purple on the iPhone 12. pic.twitter.com/40qcesy2BT — Bradley (@VerdeSelvans) March 15, 2026

Samsung Galaxy A57 5G'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde üç adet kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında ise bir adet LED flaş bulunacak. Önceki modellerde olduğu gibi bu telefonun arka yüzeyinde Samsung logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonlarını göreceğiz. Görüntüde telefonun mor renkli sürümü mevcut.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç

6,6 inç Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED İşlemci: Exynos 1680

Exynos 1680 GPU: Xclupse 550

Xclupse 550 RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB

6 GB / 8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Makro Kamera: 5 MP

5 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

Samsung Galaxy A57 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Galaxy A57 5G, gücünü sekiz çekirdekli Exynos 1680 işlemcisinden alacak. Orta segmentte konumlanacak bu işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli bir performans sunacaktır. Galaxy A56'da Exynos 1580 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemcinin de söz konusu oyunları çalıştırabildiğini belirtelim.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Bütçe dostu telefonun ekranı, 6,6 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, Super AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Bu özellikle çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli avantaj sağlayacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Samsung Galaxy A56'da 6,7 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, Super AMOLED ve 1900 nit maksimum parlaklık mevcut. Genel olarak iki telefonun ekran özellikleri birbirine benzeyecek. Yeni modelde de 1900 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Cihazın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunacak. Ön kamera ise 12 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Telefon 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Galaxy A56'da da aynı kamera çözünürlükleri bulunuyor.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy A56, 25 bin 999 TL'ye satılıyor. Galaxy A57 5G'nin Galaxy A56'ya kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini Türkiye fiyatı 30 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadı.. Bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy A57 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un bütçe dostu yeni telefonu Galaxy A57 5G'nin 2026 yılının mart ayının sonlarına doğru tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Galaxy A56, geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan kutu açma videosuna göre Galaxy A57'nin çok şık bir tasarıma sahip olacağını söyleyebilirim. Özellikle mor renk seçeneği telefona çok yakışmış. Cihazın yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda donanımıyla da orta segmentte iddialı olacağını düşünüyorum. Exynos 1680 işlemcisi hem günlük kullanım hem de mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacak.

Yüksek çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED ekranda oyun oynamanın yanı sıra film, dizi ve video izlemek de çok keyifli olacaktır. Bu arada telefon belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacak. Bu benim için en önemli özelliklerden biri çünkü dışarıda yağmur yağarken "telefon acaba su geçirecek mi" endişesi yaşamak zorunda kalmayacağız.