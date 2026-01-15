Samsung Kullanıcılarına Müjde! Efsane Özellikler Ücretsiz Kalacak

Samsung'un Galaxy AI özellikleri, ilk olarak Galaxy S24 serisiyle birlikte kullanıcılara sunuldu. Hem bulut hem yerel (yani cihaz düzeyinde) çalışan özellikler, kullanıcılara normalde çok fazla vakit alacak arka plan kaldırma gibi işlemleri saniyeler içinde gerçekleştirmeye olanak tanıyor.

Bu özellikler başlangıçta uygun cihazlara sahip olan kişilere tamamen ücretsiz olarak sunulsa da söylentiler ilerleyen dönemde çoğunun ücretli hâle geleceği yönündeydi. Bu araçlar için ödeme yapma zorunluluğunun gelme ihtimali, pek çok kullanıcının endişelenmesine neden oldu. Görünüşe göre bunlardan bedava faydalanmaya devam edilebilecek.

Samsung Galaxy AI Özellikleri Ücretsiz Kalacak

Samsung, Galaxy AI ile ilgili dipnotlarını sessizce güncelledi. Bununla birlikte temel özelliklerin sonsuza kadar ücretsiz kalacağı resmen doğrulandı. Buna cihazlarla birlikte gelen ve kendi sunduğu yazma asistanı, çeviri, not asistanı, ses kaydını yazıya dökme, ses temizleme ve daha pek çok özelliğin dahil olduğunu belirtelim.

Bu arada markanın telefonlarıyla birlikte gelen Bixby, sağlık asistanı ve Now Brief'in de kapsam dahilinde olduğuna ayrıca vurgu yapmak gerekiyor. Yine de Samsung'un ücretli özellikler için kapıyı açık bıraktığını unutmamak gerekiyor. Öyle ki gelecekte kullanıma sunulacak olan daha gelişmiş yapay zeka destekli hizmetler, ücretli bir abonelik modeli ile sunulabilir.

İleride sunulabilecek ücretli özelliklere ek olarak Samsung telefonlarda şu anda Circle to Search (daire içine alınan kısım hakkında arama yapmaya olanak tanıyor) gibi özellikler şirketin değil, Google'ın kontrolünde. Dolayısıyla bu hizmetlerin kullanım şartları ileride değişebilir veya ücretli hâle gelebilir fakat Samsung'un bu özelliğe alternatif olarak "Circle to Ask" isimli kendi aracını geliştirdiği söyleniyor. Dolayısıyla bu konuda endişelenmeye gerek kalmayacak.