Samsung'un Büyük Güncellemesi Yolda! Her Sorunuz Yanıt Bulacak

Samsung, One UI 8.5 güncellemesini kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Çok yakın bir zamanda yayınlanması beklenen güncelleme, sadece performans açısından iyileştirme sunmakla sınırlı kalmayacak. Bununla birlikte şirketin kendi yapay zeka asistanı Bixby'nin de şu an olduğundan çok daha gelişmiş bir hâle gelmesini sağlayacak.

Bixby, One UI 8.5 ile Her Soruya Yanıt Verecek

Yeni ortaya çıkan görüntülere göre Bixby, görevlerin çoğunda yapay zeka destekli arama motoru ile bilinen Perplexity'nin hizmetini kullanıyor. Bu da yakın zamanda ortaya çıkan Samsung ve Perplexity arasındaki olası iş birliğine yönelik söylentilerin doğru olabileceğini gösteriyor. Ayrıca Here Maps, Uber, Skyscanner ve The Weather Channel gibi diğer hizmetlerle de entegreli çalışacağı görülüyor.

Bixby, her ne kadar yeni yeteneklerle birlikte bambaşka bir asistana dönüşecek olsa da temel özelliklerini yitirmeyecek. Bluetooth'u kapatma, karanlık modu açma ya da telefondaki diğer basit görevleri gerçekleştirmeye devam edecek. Öte yandan bu asistan, cihazda yüklü belgeleri okuyup özetleyebilecek ve içerikleri hakkında ona yönelttiğiniz tüm sorulara da yanıt verebilecek.

En dikkat çekici yenilik muhtemelen Google'ın yapay zeka asistanına benzer özellikler olacak. Bixby'nin yeni "Circle to Ask" özelliği, Google'ın Circle to Search özelliğine benzer şekilde çalışacak. Bir yeri daire içine alıp onunla ilgili arama gerçekleştirilebilecek. Ayrıca Bixby Live da Gemini Live gibi ekrandaki her şeyi onunla paylaşmanızı mümkün kılacak.

Bu özellik, ekranda sizin gördüğünüz her şeyin Bixby tarafından da görüntülenmesini sağlayacak. Böylece görüntülediğiniz bir fotoğraf ya da başka bir şey hakkında ona soru sorabileceksiniz. Hatta kamerayı kullanarak çevrenizdeki nesnelerle ilgili sorular da yöneltebileceksiniz. Bixby'nin tüm yeni özellikleri kullanıma hazır görünüyor ancak henüz resmî olarak doğrulanmadığını, genel kullanıma açılmadan önce bir süre daha test edilmeye devam edilebileceğini belirtmek gerekiyor.