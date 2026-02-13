Yepyeni Özelliklerle Dolu Galaxy Buds 4 Pro Ortaya Çıktı: Yakında Geliyor!

Samsung, 2026 yılının ilk büyük lansmanına hazırlanırken etkinlikte tanıtılacak yeni ürünlere dair detaylar yazılım güncellemeleri üzerinden gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak sızdırılan bazı One UI 9 kodları şirketin yaklaşan kablosuz kulaklığı Galaxy Buds 4 Pro'nun tasarımını ve özelliklerini gün yüzüne çıkardı. İşte detaylar!

Galaxy Buds 4 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

One UI 9 kodlarına ortaya çıkan animasyon görüntülerine göre yeni kablosuz kulaklık selefi Galaxy Buds 3 Pro'nun eleştirilen tasarım detaylarından sıyrılan bir görünüme sahip olacak. Geçtiğimiz yıl düzensiz aydınlatma sorunlarıyla gündeme gelen "Blade Lights" isimli ışıklandırma sistemi yeni cihazda yer almayacak.

Önceki modellere kıyasla daha mat ve uyumlu renklere sahip olan Buds 4 Pro, genel olarak sade ancak modern bir tasarım çizgisini benimseyecek. Standart Buds 4 modelinden farklı olarak silikon uçlarla birlikte gelen cihazın şarj kutusu ise yarı saydam yapısı ile dikkat çekecek.

Galaxy Buds 4 Pro'nun Özellikleri

Yeni model tasarım tarafındaki değişikliklerin yanı sıra üst düzey özelliklerle de birlikte gelecek. Buds 3 serisinin şarj problemleri nedeniyle eleştirilen Samsung yeni cihazında 61 mAh gibi yüksek bir batarya kapasitesine yer verecek. Bununla beraber cihazın ses kalitesi de önemli ölçüde artırılacak.

Galaxy Buds 4 Pro'daki en önemli yeniliklerden birisi ise kontrol tarafında olacak. Aktarılanlara göre kulaklığın üzerindeki sensörler kullanıcıların el ve kol hareketleriyle cihazı temassız olarak kontrol edebilmesini sağlayacak. Söz konusu özelliğin yaklaşan kameralı AirPods Pro modelinde de yer alması bekleniyor.

Aynı zamanda kullanıcılar Buds 4 Pro ile kaybolan telefonlarını da kolayca bulabilecek. Buna göre şarj kutusuna eklenen özel buton sayesinde kullanıcılar kulaklıklarla eşleştirdikleri telefonlarını uzaktan çaldırıp yerini tespit edebilecek.

Ne Zaman Çıkacak?

Samsung yeni kablosuz kulaklıklarının tanıtım tarihini açıklamadı. Ancak iddialara göre şirket, 25 Şubat tarihinde Galaxy S26 serisi için düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde yeni Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro modellerini de tanıtacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin yeni Galaxy Buds 4 Pro'dan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.