Yeni AirPods Pro Kullanıcıların Üçüncü Gözü Olacak!

Apple, kablosuz kulaklık pazarındaki liderliğini korumak için şaşırtıcı bir modeli hayata geçirmek üzere. Gelen son bilgiler şirketin AirPods Pro serisine daha önce hiç görülmemiş bir donanım özelliği ekleyeceğini gösteriyor.

İddialara göre teknoloji devi bundan sadece birkaç yıl önce hayal ürünü olarak görülen kameralı AirPods Pro modelini yakında piyasaya sürecek. İşte merakla beklenen cihazın özellikleri ve çıkış tarihi!

Kameralı AirPods Pro Neler Sunacak?

Güvenilir kaynakların paylaştığı raporlara göre yeni kablosuz kulaklık geçtiğimiz aylarda tanıtılan AirPods Pro 3 modelinin kameralı bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Öte yandan cihaz beklenenin aksine klasik sensörler yerine kızılötesi kameralara sahip olacak.

Tahmin edebileceğiniz üzere kameralı AirPods Pro'nun ana amacı fotoğraf çekmek değil. Yeni modelin en önemli özelliklerinden biri kamera sensörleri sayesinde havadaki el hareketlerini analiz edebilmesi olacak. Böylelikle kullanıcılar cihazı temassız hareketlerle kontrol edebilirken, Apple Vision Pro gibi VR başlıklarında kusursuz bir entegrasyon yakalayacak.

Kameralı AirPods Pro'nun bir diğer önemli avantajı ise kullanıcının çevresini görebilmesi ve analiz etmesi olacak. Yapay zeka destekli görsel analiz yeteneği sayesinde kulaklık çevredeki nesneleri tanımlayarak kullanıcıya anlık bilgi akışı sağlayabilecek.

Kameralı AirPods Pro Ne Zaman Çıkacak?

Apple'ın AirPods Pro serisini en az 2 yıllık aralıklarla güncellediğini biliyoruz. Bu bağlamda Eylül 2025'te tanıtılan AirPods Pro 3'ün ardından yeni modelin en erken 2027'de gelmesi bekleniyordu. Ancak görünen o ki Apple bu kez kullanıcıları fazla bekletmeyecek. İddialara göre yeni cihaz 2026 içerisinde seri üretime girecek ve yılın sonlarında satışa sunulacak.

Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Daha öncesinde yeni kulaklığın AirPods Pro 3'ün gelişmiş bir versiyonu olarak piyasaya sürüleceği ve fiyatının standart versiyona göre daha pahalı olacağı söyleniyordu. Ancak gelen son bilgiler, Apple'ın yeni kamera yükseltmesine rağmen cihazın fiyatını sabit tutacağını işaret ediyor.

Eğer iddialar gerçekleşirse kameralı Air Pods Pro 249 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olabilir. Lansman günü geldiğinde yeni modelin tüm özelliklerini ve fiyatını nihai olarak öğrenmiş olacağız.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.