Galaxy S23 Ultra'nın Ekranının Çizilmeye Karşı Dayanıklı Olmadığı Ortaya Çıktı!

Galaxy S23 Ultra'daki Gorilla Glass Victus 2'nin beton üzerinde 1 metreye kadar ve asfalt üzerinde 2 metreye kadar düşmeye karşı koruma sağladığı söyleniyor ancak ne yazık ki telefonun çizilmeye karşı dayanıklılığına çok fazla odaklanılmamış olabilir çünkü Samsung'un en üst düzey amiral gemisinin bir sahibi, cihazın 'mikro aşınmalar' aldığını ve bunun da telefon cepte tutulurken meydana geldiğini iddia ediyor.

Twitter'da kullanıcı adı @AdamJMatlock olan iddia sahibi, ikinci telefonunun el fenerini kullanarak, Galaxy S23 Ultra'sının markete giderken cebinde olduğu esnada maruz kaldığı küçük çizikleri izleyicilerine gösteriyor. Açıklamasına göre cebinde ekrana onarılamaz bir hasar verebilecek başka hiçbir eşya bulunmuyordu. Galaxy S23 Ultra yanmalara ve bükülmelere karşı dayanıklı olsa da en büyük zayıflığının keskin nesnelere karşı olduğu görülüyor.

Galaxy S23 Ultra'nın Ekranı Çizilmelere Karşı Dayanıksız

Gorilla Glass Victus 2 is apparently also garbage. Surface abrasions galore from being in my pocket. Less than one day of use. #samsung #GalaxyS23Ultra pic.twitter.com/ntOXgdXS9e — TechOdyssey | #TechRejects (@AdamJMatlock) February 14, 2023

Kum son derece aşındırıcı özelliklere sahip olduğundan, @AdamJMatlock'un pantolonunda telefondaki bu küçük çiziklere neden olan birkaç kum tanesi olması mümkün. Her hâlükarda Samsung bu konuyu daha dikkatli bir şekilde incelemeli çünkü bu gibi daha fazla vaka rapor edilirse Koreli dev koşulsuz değişim sunmak zorunda kalabilir.

Cihaz sahibi bu sorunun tek bir gün içinde ortaya çıktığını ve Galaxy S23 Ultra'sına azami özen gösterdiğini belirtiyor. @AdamJMatlock atmış olduğu tweet'inde Samsung'a bu konuda başvurup başvurmayacağını belirtmedi.

Bununla birlikte, Galaxy S23 Ultra sipariş etmeyi planlıyorsanız, telefonu aldıktan sonra birlikte yüksek kaliteli ekran koruyucu satın almayı unutmayın. Aksi takdirde, benzer bir şey başınıza geldiğinde pişman olabilirsiniz.