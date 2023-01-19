2022 Yılında Akıllı Telefon Sektörünün Lideri Belli Oldu

Artık 2023'te olduğumuza göre 2022'de akıllı telefon satıcılarının zorlu ekonomik şartları nasıl atlattığına dair raporlar geliyor. Canalys tarafından hazırlanan bir ön piyasa raporu, Samsung ve Apple'ın zirve mücadelesi sırasında tüketicilerin eline telefon ulaştırmakta zorlandığını gösteriyor.

Rapora göre akıllı telefon sevkiyatları yıl boyunca %11 düştü ve 4. çeyrekte hafif bir toparlanma görülse de 2021'in 4. çeyreğine kıyasla sevkiyatlarda %17'lik büyük bir düşüş yaşandı.

Canalys Araştırma Analisti Runar Bjørhovde, "Akıllı telefon satıcıları 2022 yılı boyunca zorlu bir makroekonomik ortamda mücadele etti. Dördüncü çeyrek, son on yılın en kötü yıllık ve dördüncü çeyrek performansına işaret ediyor." dedi. Bu durumun, üst düzey akıllı telefonlara yönelik talebin zayıflamasından ve yeni stok getirme konusundaki genel isteksizlikten kaynaklandığını belirtiyorlar.

Amiral gemilerine yönelik zayıf talebe rağmen Apple, yılın son çeyreğinde akıllı telefon sevkiyatlarının %25'ini temsil ederek akıllı telefon pazarının zirvesindeki yerini geri almayı başardı. Canalys'e göre bu, Apple'ın 4. çeyrekte pazarın sadece %20'sine sahip olan Samsung'u geride bırakarak elde ettiği en yüksek çeyrek payı. Bu hiç şüphesiz Eylül ayında piyasaya sürülen iPhone 14 Pro Max gibi en yeni amiral gemisi telefonlarının Samsung'un en iyi katlanabilir telefonlarına meydan okuması sayesinde oldu.

2022 Yılının Akıllı Telefon Lideri Samsung Oldu

Yine de Samsung, Apple'ın %19'luk payına karşılık 2022'de %22'lik bir payla yıl boyunca Apple'ı geçmeyi başardı. Xiaomi, OPPO ve Vivo da 4. çeyrekte ve 2022 boyunca ilk beş akıllı telefon satıcısı arasında yer aldı.

Canalys, 2023'te işlerin çok daha iyiye gitmesini beklemiyor ve şirketlerin pazara uyum sağlamak için zor kararlar almak zorunda kalacağını öne sürüyor. Canalys Araştırma Analisti Le Xuan Chiew, "Satıcılar 2023'e temkinli yaklaşacak, kârlılığa ve pazar payını korumaya öncelik verecek. Satıcılar yeni pazar gerçekliğine uyum sağlamak için maliyetleri düşürecek." dedi.

Samsung en yeni amiral gemisi serisini 1 Şubat'ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Galaxy S23 serisinin daha hızlı işlemciler, geliştirilmiş kameralar ve daha büyük pillerin yanı sıra her modelde daha tutarlı bir tasarıma sahip olması bekleniyor ancak bu özelliklerin Samsung'a ihtiyaç duyduğu desteği verecek kadar cazip olup olmayacağı henüz belli değil.