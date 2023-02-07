Ünlü Yönetmen, Samsung Galaxy S23 Ultra'nın Kamerasıyla Kısa Film Çekti

Samsung, Galaxy S23 Ultra'daki kameralarıyla oldukça gurur duyuyor. Öyle ki bu telefon 200MP sensöre sahip ilk Samsung telefonu. Teknoloji devi, tam olarak neler yapabildiğini göstermek için yönetmen Ridley Scott'a telefonu kullandırarak kısa bir film çektirdi.

Blade Runner, The Martian ve Alien gibi filmlerin yönetmeni Ridley Scott, Galaxy S23 Ultra'yı erkenden kullanma fırsatı buldu. Scott bu telefonla Behold adlı dört dakikalık kısa bir filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendi.

Film, "agresif bir ortamda" bulunan ve yaptığı her şeyde saldırganlıkla karşılaşan genç bir adam hakkında. Scott kamera arkası videosunda "Karanlık bir dünyadan iyi davranışlarla iyi şeyler çıkar." diyor.

Samsung Galaxy S23 Ultra Kamerasıyla Çekilen Kısa Film

Samsung'un 1 Şubat'taki Galaxy Unpacked etkinliğini izlediyseniz, bu filmdeki bazı kareleri tanıyabilirsiniz. Şirket, sunumu sırasında filmden bazı parçalar göstermişti. Bu film, 200MP kamerayı göstermenin yanı sıra, kameranın düşük ışık koşullarında çekim yapma yeteneğini de göstermek için iyi bir iş çıkarıyor.

Bu reklam stratejisi ortalama bir insan için hiçbir şey ifade etmeyebilir. Ortalama bir kullanıcı muhtemelen Galaxy S23 Ultra'dan efsanevi bir yönetmenle aynı sonuçları alamayacaktır ancak Apple, iPhone Pro'nun reklamını içerik oluşturuculara yönelik yapmaya yöneldiğinden, bu gösteri, hevesli yönetmenleri bir Ultra almaya ikna etmek için yeterli olabilir.

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