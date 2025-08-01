Galaxy S25 FE Bataryasıyla Üzüp Şarj Hızıyla Güldürecek!

Samsung'un yakında piyasaya sürmeyi planladığı Galaxy S25 FE ile ilgili yaşanan sızıntıların sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi ortaya çıkan yeni telefonun, şimdi de neredeyse tüm teknik özellikleri gözler önüne serildi.

Sektörel kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre, Fan Edition serisinin son üyesi beklenmedik bir batarya kapasitesi ile birlikte gelirken, şarj hızıyla kullanıcıları sevindirecek. İşte Galaxy S25 FE'nin özellikleri

Galaxy S25 FE Neler Sunacak?

İddialara göre yeni telefon, 6.7 inç boyutunda, 1080x2340 çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan, Dynamic AMOLED 2X bir ekrana sahip olacak. Exynos 2400 işlemcisinden güç alacağı söylenen telefonun bu yonga setini 8 GB RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı ile eşleştirecek.

Kamera tarafında, cihazın arka yüzünde 50 MP f/1.8 OIS AF ana kamera, 12 MP f/2.2 ultra geniş açılı sensör ve 8 MP f/2.4 3x OIS AF telefoto lensten oluşan bir kamera modülü yer alacak. Ön yüzde ise 12 MP çözünürlüklü f/2.2 diyagram aralıklı bir ön kamera bulunacak.

Galaxy S25 FE'nin pil tarafında ise ilginç detaylar mevcut. Söylentilere göre yeni telefon, Galaxy S24 FE'nin 4700 mAh'lık bataryasına kıyasla 4500 mAh kapasite sunan bir pile sahip olacak. Buna karşılık cihaz 45 W şarj hızını destekleyecek. Özellikle Samsung telefonlarında uzun süredir eleştirilen 15W'lık şarj hızındaki bu yükselişin kullanıcıları memnun etmesi bekleniyor.

Bununla birlikte cihazın kalınlığının da inceltileceği belirtiliyor. Aktarılanlara göre 161.3 x 76.6 x 7.4 mm ölçüleriyle gelecek olan telefon, Galaxy S24 FE'den yaklaşık bir milimetre daha ince olacak. Samsung'un Galaxy S25 Edge ile başlattığı cihazlarını daha ince bir yapıya kavuşturma planını, büyük ihtimalle S25 FE modelinde de göreceğiz.

Galaxy S25 FE'nin ortaya çıkan teknik özellikleri şu şekilde:

Ekran: 6.7 inç, 1080x2340 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, Corning Gorilla Glass Victus, Dynamic AMOLED 2X.

6.7 inç, 1080x2340 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, Corning Gorilla Glass Victus, Dynamic AMOLED 2X. İşlemci: Exynos 2400.

Exynos 2400. RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50MP f/1.8 OIS AF ana kamera, 12MP f/2.2 ultra geniş açılı sensör, 8MP f/2.4 3x OIS AF telefoto lens

50MP f/1.8 OIS AF ana kamera, 12MP f/2.2 ultra geniş açılı sensör, 8MP f/2.4 3x OIS AF telefoto lens Ön Kamera: 12 MP f/2.2.

12 MP f/2.2. Batarya: 4500mAh.

4500mAh. Şarj Hızı: 45W kablolu, 15W kablosuz

45W kablolu, 15W kablosuz İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8

Android 16 tabanlı One UI 8 Boyutlar: 161.3 x 76.6 x 7.4 mm

161.3 x 76.6 x 7.4 mm Ağırlık: 190g

190g Su ve Toz Direnci: IP68

Galaxy S25 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi Samsung telefonlar arasına katılmaya hazırlanan yeni modeli Galaxy S25 FE'nin, ağustos ayının sonunda veya eylül ayının başlarında tanıtılacağı iddia ediliyor. Lansmanla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketinin açıklanması ve satışa sunulması bekleniyor.

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