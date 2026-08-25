vivo'nun 12 GB RAM'li Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

vivo'nun yeni amiral gemisi modeline dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda X500 Pro Max Geekbench testine girdi. Böylece telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Geekbench'e göre telefonda MediaTek tarafından geliştirilen amiral gemisi sınıfı bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

vivo X500 Pro Max Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

X500 Pro Max, V2610 model numarası ile birlikte Geekbench testine girdi. Telefon tek çekirdek testinde 2 bin 653 puan, çoklu çekirdek testinde ise 7 bin 516 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Geekbench'te tek çekirdek puanı, web tarayıcısında internette gezinmek gibi aktivitelerde işlemcinin ne kadar hızlı olduğu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

Tek çekirdek testinde alınan 2 bin 653 puan, telefonun sosyal medyada gezinmek gibi günlük kullanımda son derece akıcı bir deneyim sunacağını gösteriyor. Çoklu çekirdek puanı, işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gösteriyor. Çoklu çekirdek testinde 7 bin 516 puan alınması, cihazın günlük işlerin yanı sıra oyun oynamak ve video düzenlemek gibi ağır işleri de rahatlıkla yerine getirebileceği anlamına geliyor.

vivo X500 Pro Max'te Hangi İşlemci Bulunacak?

vivo'nun yeni amiral gemisi gücünü Dimensity 9600 Pro işlemcisinden alacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı. Fikir vermesi açısından Dimensity 9500 işlemcisi, kaliteli grafiklere sahip yarış oyunu CarX Street ve yoğun efektlere sahip aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 9500 işlemcisine sahip mobil cihazlarda online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile, battle royale türünün başarılı örneği olan PUBG Mobile ve popüler yarış oyunu Asphalt Legends ise 120 FPS'te oynanabiliyor. Dimensity 9500'ün oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecektir.

Söz konusu işlemci, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha iyi bir performans sergiliyor hem de daha verimli çalışıyor. Verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor. Dimensity 9500 işlemcisi OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti.

vivo X500 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

X500 Pro Max, 2026 yılının Eylül ayında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan vivo X300 Pro, 2025 yılının Ekim ayında tanıtılmıştı.

vivo X500 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X500 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. vivo X500 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

vivo X500 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300 Pro 86 bin 845 TL'ye satılıyor. X500 Pro Max'in önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 89 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Geekbench testinin sonuçlarını ve işlemciyi göz önünde bulundurduğumda vivo X500 Pro Max'in amiral gemisi modeller arasında oldukça iddialı olacağını söyleyebilirim. Telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum. Telefonda ayrıca video düzenlemek gibi ağrı işler de rahatça yapılabilecek.