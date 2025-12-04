Galaxy S26'da Büyük Sürpriz: Beklenen İşlemci Yine Yok Mu?
Yeni Exynos 2600 işlemcisi iddialı performansına rağmen Qualcomm anlaşması nedeniyle Galaxy S26 modelleri için sadece Güney Kore ile sınırlı kalabilir.
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung’un yeni işlemcisi Exynos 2600, Galaxy S26 serisinde yer alacak, ancak ne yazık ki sadece Güney Kore pazarındaki cihazlarda kullanılacak.
- Araştırmalara göre kısıtlamanın altında; kernel güvenlik açıkları, 2nm üretimindeki düşük verim ve aşırı ısınma gibi teknik engeller yatıyor.
- Küresel pazardaki Galaxy S26'ların büyük çoğunluğu Samsung ile Qualcomm arasındaki anlaşma nedeniyle Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisini kullanacak.
Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 teknoloji tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. Şüphesiz ki yeni telefonlar hakkında en çok merak edilen detaylardan biri hangi işlemciden güç alacakları.
Şimdiye kadar şirketin yeni serisinde kısa bir süre önce geliştirdiği yeni Exynos 2600'e yer vereceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak gelen son bilgiler mevcut yonga setinin sadece Güney Kore gibi epey sınırlı bir bölgede kullanıcıların karşısına çıkacağını gösteriyor. İşte detaylar!
Exynos 2600 İşlemcili Galaxy S26'lar Sadece Güney Kore
ile Sınırlı Olabilir
Sektörel kaynaklardan aktarılanlara göre Samsung'un yeni amiral gemisi modelleri küresel pazarın büyük bir bölümünde Qualcomm'un yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Daha öncesinde yeni telefonların pek çok bölgede şirket tarafından 2nm üretim süreci ile geliştirilen Exynos 2600 ile birlikte geleceği tahmin ediliyordu.
Ancak yayınlanan son raporlar bunun tam tersini işaret ediyor. Zira bu yeni işlemcinin sadece Güney Kore'de satılacak Galaxy S26 modellerinde yer alacağı söyleniyor. Bu görüşün arkasında ise 3 temel neden yatmakta:
- Kernel Güvenlik Açıkları: İşlemcinin temel çekirdek yazılımındaki bazı güvenlik zafiyetleri küresel pazara çıkışı engelliyor.
- Düşük Üretim Verimi: Exynos 2600'ün 2nm üretim sürecinde başlangıçta yaşanan düşük verimlilik oranları yeterli sayıda çipin üretilememesine yol açmış olabilir.
- Aşırı Isınma Sorunları: Geçmiş Exynos modellerinin kabusu olan ısınma problemi hala küresel lansman için büyük bir engel teşkil ediyor.
Asıl Engel Qualcomm Anlaşmasının Maddelerinde Gizli
Söz konusu nedenler her ne kadar yeni işlemcinin küresel pazara çıkışını bir nebze önlemiş olsa da asıl nedenin Qualcomm tarafında olduğu düşünülüyor. Bu iddiaya göre Samsung, Qualcomm ile yaptığı özel anlaşma kapsamında Galaxy S modellerinin en az yüzde 75'inde Snapdragon işlemcilere yer vermeyi kabul etmiş durumda.
Bu durum Exynos’un ne kadar gelişirse gelişsin, küresel pazarda Snapdragon’a karşı şimdilik ikincil bir rol oynamaya devam edeceğini gösteriyor. Şirketin bu konu hakkında vereceği kararı ocak ayında düzenlemesi planlanan lansman gecesinde nihai olarak öğrenmiş olacağız. Gelişmeler için takipte kalın!
Samsung Galaxy S26, 10 Yıldır Beklenen Değişikliği Beraberinde Getirecek
Samsung, 2015'te çıkan Galaxy S6'dan beri aynı olan kablosuz şarj hızında iyileştirmeye gidecek. Galaxy S26'lar 25W'a kadar kablosuz şarj hızını destekleyecek.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.