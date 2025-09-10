Galaxy S26 Pro, Tasarımıyla iPhone 17 Pro'yu Unutturacak

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Apple'ın geçtiğimiz gün tanıttığı iPhone 17 serisine rakip olması beklenen Galaxy S26 serisi için yürüttüğü çalışmaları hızlandırdı. Bu gelişmeyle birlikte yeni cihazlar hakkında ortaya çıkan sızıntıların sayısı da bir hayli artmış oldu.

Son olarak seriye ilk kez dahil olacak Samsung Galaxy S26 Pro tasarımı sızdırıldı. Sosyal medyada paylaşılan bazı render görüntüleri telefonun Samsung Galaxy S25 Edge ve iPhone 17 serisinden de izler taşıyan tasarımını gözler önüne seriyor. Detaylar haberde.

Galaxy S26 Pro, iPhone 17'nin Kamera Çıkıntısına Sahip Olacak

Yeni Samsung Galaxy S26 Pro'nun paylaşılan CAD ve render görselleri, telefonun geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy S25 Edge ve ana iPhone 17 modelinden aşina olduğumuz bir kamera çıkıntısına sahip olacağını gösteriyor.

Mevcut kamera modülü, tıpkı bahsi geçen cihazlarda olduğu gibi kamera sensörlerini tamamen kaplayan kalın bir görünümle geliyor. Cihazın aynı zamanda dikey şekilde gizlenmiş üç farklı sensörü bünyesinde barındırdığını da belirtelim.

Kamera çıkıntısının yanı sıra telefon genel olarak geçtiğimiz yıl tanıtılan Samsung Galaxy S25 serisine benzer bir görünümle karşımıza çıkacak. Ayrıca, daha öncesinde sızdırılan raporlara göre cihazın boyutları 149.3 x 71.4 x 6.96 mm olacak ve 6.3 inç'lik bir ekrana ev sahipliği yapacak.

Söz konusu detaylar yeni seri hakkında da önemli bir ipucu veriyor. Zira sızdırılan boyutlar telefonun serideki Plus modelinden daha çok ana modelin yerine geçeceğini gösteriyor. Bu kapsamda Galaxy S26 Pro'nun baz model yerine satışa sunulacağı, Galaxy S26 Edge'in ise Plus modeli yerine raflardaki yerini alacağı belirtiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S26 serisinin yeni üyesi tasarımıyla iPhone 17 serisinin önüne geçebilecek mi? Yorumlarda buluşalım.